Llorca y Sánchez

El president Pérez Llorca sabía que tenía el tiempo tasado y cuán correoso es Pedro Sánchez, por eso le entregó un documento con cien acciones para la Comunidad Valenciana, 414 días después de las letales consecuencias de la dana. A las dos semanas de tomar posesión del Palau, Llorca se sentaba cara a cara con el presidente del Gobierno en una reunión que algún periodista preguntó si era el principio del deshielo entre ambas administraciones, a lo que el valenciano observó: «Eso debe demostrarse día a día», subrayando que el acuerdo alcanzado para la creación de una comisión mixta institucional sobre la dana «no lo veo como un éxito, porque creo que habría tenido que hacerse desde el principio». Sánchez es experto en el arte envolvente de la palabra, otra cosa es ser fiel a ella. Con gesto de amabilidad forzada dio unos cuantos capotazos al president, que salió de la Moncloa sin gustarle las sensaciones del encuentro, sobre todo en lo tocante a la financiación, así lo expresó: «No ha habido un punto de inflexión al no haber podido arrancar un compromiso sobre los 2.500 millones movilizados por la Generalitat para que se conviertan en ayudas directas».

El president, al acabar con Sánchez, recordó que una dana similar provocaría «la misma situación de riesgo». Y subrayó el trilerismo del Gobierno al incluir los 4.000 millones del Fondo de Compensación de Seguros en los 8.000 aportados. Ingente labor tiene Llorca ante Sánchez, quien perjura colaboración desde el 29-O. Al vicepresidente Gan Pampols ni le cogían el teléfono.

Es periodista y escritor