Opinión | A FONDO
Millores en la taxa de residus
Parlar de residus és parlar de futur i, a Vila-real, també és parlar d’una manera de governar basada en l’escolta, l’acció i el compliment de la paraula donada. Vam dir que la nova taxa de residus era una obligació inevitable, però també vam deixar clar que, una vegada aplicada per primera vegada enguany, estudiaríem mesures per ajustar-la i fer-la més justa.ui torne a afirmar que això és exactament el que hem fet i estem fent.
Prompte, i en un Ple que celebrarem a inicis de la setmana vinent, la ciutadania podrà veure com l’equip de govern compleix. Els equips tècnics municipals, la vicealcaldessa Maria Fajardo i jo mateix hem estat treballant intensament per a portar a aprovació una nova ordenança que inclou nombroses bonificacions i reduccions. Mesures concretes que responen a les aportacions, inquietuds i propostes que hem escoltat al carrer, en reunions amb associacions veïnals, entitats socials i veïnes i veïns a títol individual.
Aquesta manera de fer no és nova. És la mateixa que ens ha portat, en paral·lel, a aplicar una rebaixa del rebut de l’IBI del 5% en els darrers dos anys, una decisió que ha suposat una disminució de més d’1,2 milions d’euros en els ingressos municipals.o hem fet perquè creiem que, quan és possible alleujar la càrrega fiscal a les famílies, cal fer-ho.
La taxa de residus no és una decisió voluntària ni cap capritx polític. Ve imposada per directives europees, per la normativa estatal i per una obligació legal clara del Ministeri. Espanya suspén reiteradament en reciclatge i Europa ha deixat clar que ja no hi ha marge per a continuar ajornant decisions. I assumir una obligació legal no significa aplicar-la d’esquena a la ciutadania. Tot el contrari.em explicat amb transparència absoluta per què s’ha implantat la taxa, com funciona i quins marges tenim per a millorar-la. I, sobretot, hem escoltat. Més del 40% de les llars de Vila-real paguen la tarifa mínima de 118 euros, i per això es contemplen bonificacions importants: per domiciliació, per acollir-se a la Inspecció Tècnica de Residus (ITR), per habitatges en sòl no urbanitzable o amb serveis incomplets. Sense oblidar que, des de l’inici de la taxa, es plasma una reducció del 95% per a les persones amb informe de Serveis Socials que acredite una situació econòmica precària.
El nostre objectiu és que Vila-real premie de manera clara el bon reciclatge. Qui genere menys residus i faça les coses bé ha de pagar menys. I això no és només una obligació des del punt de vista ètic per a lluitar contra el canvi climàtic i la millora de la protecció del nostre planeta, és també per una qüestió econòmica. Molts no sabreu que la mateixa llei de residus estableix la creació de dos impostos nous que hem de pagar els ajuntaments pel tractament i eliminació dels nostres residus. Impostos que no existien abans i són dels motius fonamentals de l’encariment de la gestió de residus que s’ha produït els darrers anys. Parlem de l’impost a abocador i de l’impost dels gasos d’efecte hivernacle. Ambdós els recapta la Generalitat valenciana que, per cert, té l’obligació d’invertir tota la recaptació dels mateixos en la millora de la gestió de residus. A Vila-real, en els darrers anys, parlem que ja duem abonats prop de dos milions d’euros abonats a la Generalitat sense que coneguem, avui dia, en què gasta el Govern valencià aquests diners dels veïns i veïnes de Vila-real. Si la Generalitat ens tornara aquests diners per a aplicar mesures de millora de reciclatge, com contenidors que ens permeteren mesurar la quantitat de fem que genera cadascú o contractar gent que ajude a sensibilitzar o controlar la gestió, la taxa podria baixar de forma considerable. I és que paguem 30 euros per tona que duem a abocador i prop de 10 euros per tona per l’import d’efecte hivernacle. Els costos de la gestió de residus no han deixat de créixer: a Vila-real hem passat de pagar 3,75 milions d’euros el 2019 a 5,55 milions enguany. Ignorar aquesta realitat seria irresponsable.
Amb l’aprovació definitiva de la taxa per a 2026, incorporarem dues novetats que encara la faran més justa. M’atrevisc a dir, la més justa de la nostra província en diferència i potser de tot l’Estat. Parle, en primer lloc, de reduir la quantia de la taxa domèstica a aquells habitatges en les quals només hi haja una persona empadronada i, per altra part, la de reduir de forma considerable també la taxa en aquells habitatges que no estiguen ocupats i que, per tant, no generen residus.
Sé que els canvis generen inquietud. Però també sé que Vila-real és una ciutat madura, compromesa i capaç d’entendre que governar és prendre decisions valentes sense deixar ningú arrere. El compromís de tot l’equip de govern és clar: escoltar, actuar i complir. I aviat, la ciutadania ho podrà comprovar amb fets. Junts, amb informació, proximitat i responsabilitat, continuarem construint una Vila-real millor per a hui i per a les generacions que vindran.
És alcalde de Vila-real
Suscríbete para seguir leyendo
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Así será el nuevo mirador cerámico en una emblemática montaña de Castellón
- Los japoneses 'invadirán' Castelló. ¿Cuál es el motivo?
- ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- La lluvia amenaza el 'día de las comidas de Navidad' en Castelló