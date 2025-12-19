Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Luis Lorenz

José Luis Lorenz

A la recerca del’institut perdut

Encara recorde amb nostàlgia les aventures d’Indiana Jones als anys vuitanta. Aquelles primeres pel·lícules combinaven història, mites i acció trepidant. La meua preferida és la primera, A la recerca de l’arca perduda, on el professor d’arqueologia interpretat per Harrison Ford busca l’Arca de l’Aliança mentre els nazis també la volen per a conquerir Europa. Era una lluita èpica amb un objectiu gairebé impossible.

Aquesta mateixa sensació d’una recerca eterna és la que vivim a Castelló. L’anterior govern de Ximo Puig va deixar planificada la construcció del dotzé institut de la ciutat, l’IES Crémor, imprescindible per a dotar la zona nord de les infraestructures educatives que necessita.

Després de més de dos anys i mig de governs del Partit Popular, amb Begoña Carrasco i José Antonio Rovira, el projecte continua encallat. Els pressupostos inclouen l’obra, però en la realitat no s’ha mogut ni una pedra. Només hem vist anuncis ajornant l’inici. Ara diuen que es licitarà la redacció del projecte en maig del 2026. Això s’havia d’haver fet enguany, però ha seguit la paràlisi del PP: no treballar i desatendre l’educació. Llançar fum com sempre.

A Castelló vivim la nostra pròpia aventura: A la recerca de l’institut perdut. Però, a diferència del cinema, no és entreteniment, sinó dignitat i futur. No és admissible que la joventut continue esperant allò que és un dret bàsic: una educació pública de qualitat i amb recursos.

És diputat autonòmic per Castelló del PSPV-PSOE i portaveu d’Educació

