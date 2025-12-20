Opinión | LA RUEDA
Un camí al futur
No es pot construir un futur sense esperança ni mirant el passat recient amb els ulls de qui vol persistir amb ell.
El vertader canvi requerix de alçar-se des de la plataforma que tenim construida des de fa anys, corregint els errors i projectant un futur d'espetança i ilusió per la nostra terra.
Es just el model que representa ara mateix Paco Camps. La base de qui va consolidar un projecte de majoria absoluta, la determinació de canviar alló que no funciona, i el clar plantejament d'un projecte de partit i Comunitat de futur, que varem tindre l'ocasió d'escoltar de la seua veu el passat dia 4 a l'edifici de la Fundació Bancaixa en Valencia.
Es per tant una proposta clara de lideratge que deu ser tenida en conter. I es dificil entendre que no siga així .
Es moment de pensar en els interesos general del PPCV i de la nostra terra i no en les legitimes ambicions personals de ningu.
Es moment d'alçar la veu i defendre clarament un projecte de partit i comunitat que no vá contra ningu .
I es important fer-ho contant en la militancia que té el dret i el deure de implicar-se en este proces. Res va a ser ben recibit si no està fet amb la participació plena de tots els militants.
La tentació d'imposar la succesió de la presidencia del nostre partit des dels despatxos deuria evitarse.
La millor solució estatutaria es convocar el Congres pendent des de juliol, obrirlo-lo a tota la militancia i d'una forma democrática aportar les solucions que deuen i poden ser acceptades per tots.
No hi han excuses. Altra cosa es obrir el camí a la decepció, l'engany i la desilusió amb consequencies ja vixgudes en atres ocassions que fracturen i debiliten el nostre partit.
El cami ha de ser cap a una major implicació i satisfacció del militant i no al contrari.
Vicent Aparici és exsenador del PP y exalcalde de la Vall d’Uixó
