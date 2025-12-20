Menos impuestos, más calidad de vida

Donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los castellonenses. Seguramente me habrán oído decir esta frase en numerosas ocasiones y lo han hecho porque creo firmemente en ella. Frente a quienes piensan que las administraciones deben apretar a los ciudadanos, especialmente si se trata de un autónomo o pertenece a la cada vez más inexistente clase media, en el gobierno que tengo el honor de presidir estamos convencidos de lo contrario. Las personas que hemos sido elegidas para gestionar las instituciones y el dinero de los contribuyentes, como cualquier madre o padre de familia, debemos esforzarnos, perder tiempo frente a la calculadora y negociar hasta el final para hacer más con menos.

Y esto es básicamente lo que estamos haciendo desde hace dos años y medio y lo que seguiremos haciendo, al menos, hasta el final de esta legislatura. Buena muestra de ello es que el pasado jueves, en el pleno ordinario del mes de diciembre, aprobamos las nuevas ordenanzas fiscales para el 2026. En ellas, no solo destaca otra bajada del IBI, en la que profundizaré más adelante, también se encuentran medidas para atajar el basurazo impuesto por el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Una vez más, quienes venían a salvar a las personas han decidido castigarlas con un incremento descomunal de la tasa de basuras a los consistorios y que recae en los castellonenses. Como ya nos tiene acostumbrados, Sánchez se pone de perfil y, muy lejos de buscar soluciones, deja en manos de los entes locales la resolución de un problema que supone un gran impacto en las economías familiares de miles de españoles. Pues bien, como ya adelantó el concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Recursos Humanos, Juan Carlos Redondo, en la sesión plenaria, vamos a seguir protegiendo a los castellonenses incorporando el sistema de bonificaciones más ambicioso que jamás ha tenido esta tasa.

Lejos de la burocracia, las opciones para lograr esta rebaja son muy sencillas. La primera de ellas, la domiciliación del impuesto, lo que supone un descuento del 3%. Y la segunda y más importante llega de la mano del reciclaje. Partimos de la fórmula de reciclar más para pagar menos. De esta manera, quienes lleven sus residuos al ecoparque de la ciudad o a los ecoparques móviles conseguirán una reducción de hasta el 50% en la tasa del 2026. En resumen, quien domicilie la tasa y vaya al ecoparque siete veces antes del próximo 31 de diciembre, en 2026 acabará pagando menos por la tasa de la basura que en 2024. Y, como les decía, esta medida continuará el próximo año y el descuento se aplicará en 2027.

Debo destacar también que las opciones de rebaja se extienden a los inquilinos, que son los responsables de abonarla. En este caso, tendrán hasta el 1 de marzo de 2026 para acreditar sus visitas, siendo válidos todos los viajes que hayan realizado dentro del año 2025 y hasta el 1 de marzo de 2026. Además, existen cuotas superreducidas para familias numerosas o bonificaciones de hasta el 20% de descuento para empresas que gestionen sus residuos y puedan acreditarlo antes del 31 de marzo de 2026.

Pero la bonificación del basurazo no es la única acción fiscal que se incluye en las nuevas ordenanzas. Como les comentaba, dos años y medio después de entrar en el gobierno municipal, de nuevo, hemos demostrado que querer es poder y los vecinos de Castellón ya han comprobado como su recibo del IBI experimenta una rebaja anual exponencial. Nada más y nada menos que 4 millones de euros se han ahorrado los castellonenses en estos ejercicios y en el del 2026 será un millón más, al reducirse otro 2%. A las cifras me remito para, de nuevo, evidenciar una realidad que otros se empeñan en negar.

Y no lo afirmo solo por la contribución que, siguiendo la curva descendente, en 2027 se habrá abaratado un 10%, tal y como prometimos. Nuestro compromiso con los ciudadanos va más allá. En 2026 vamos a seguir ayudando a un sector económico clave como es el de la hostelería, con la exoneración del pago de la tasa de ocupación de las terrazas, lo que supone un ahorro de 350.000 euros que se quedan en el bolsillo de 750 hosteleros y restauradores para que puedan cuadrar sus cuentas, seguir invirtiendo y generando empleo.

Además, mantendremos la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), las plusvalías por transmisiones patrimoniales (mortis causa) y rebajamos el pago del impuesto de circulación. Lo haremos convencidos de que, con estas medidas, damos un paso adelante en nuestro proyecto de crear las bases del Castellón del futuro. Una ciudad mejor en la que vivir, disfrutar e invertir....

Más allá de la gestión, nuestra labor es estar al lado de los ciudadanos y ténganlo claro, menos impuestos implica mayor calidad de vida para los castellonenses. Seguimos. ¡Feliz Navidad a todos!

Begoña Carrasco es alcaldesa de Castellón