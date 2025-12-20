Mejora económica, pero con riesgos

El último informe de coyuntura económica de la patronal valenciana CEV, del que da fe este diario, dibuja un panorama que invita a un optimismo prudente para la Comunitat y de manera muy particular para Castellón, una provincia que vuelve a demostrar su capacidad para sostener el pulso económico incluso en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones persistentes en algunos mercados clave. El crecimiento autonómico, que cerrará 2025 en torno al 3%, confirma que la economía valenciana ha sabido aprovechar la inercia de la recuperación, aunque el propio estudio advierte de una desaceleración progresiva que obliga a no bajar la guardia cara a 2026.

Castellón sobresale en este contexto por un dato que no pasa desapercibido, el superávit comercial, una rareza en el conjunto autonómico durante el tercer trimestre del año. Mientras la balanza valenciana arroja números rojos, la provincia mantiene un saldo claramente positivo gracias a un tejido exportador que sigue siendo competitivo, pese a la caída puntual de las ventas exteriores. El peso del sector cerámico, junto con la fortaleza del agroalimentario, explica en buena medida esta resistencia, que actúa como un colchón frente a la volatilidad de los mercados internacionales.

El mercado laboral refuerza esta lectura favorable, con cifras históricas de ocupación que evidencian una economía que sigue creando empleo y sosteniendo el consumo interno. El repunte de las matriculaciones de vehículos tras años de debilidad siempre es una señal adicional de confianza por parte de los hogares, al tiempo que la creación de empresas en actividades como la construcción, el transporte y la hostelería apunta a una diversificación gradual que conviene consolidar.

La cerámica, motor indiscutible de la provincia, ofrece un balance matizado que combina luces y sombras. El año ha ido perdiendo intensidad a medida que avanzaban los meses, con una ligera contracción de las exportaciones que ha sido compensada por un mercado nacional más dinámico. Este equilibrio precario no oculta los riesgos que se acumulan en el horizonte, desde la prolongación de la crisis de demanda en Europa hasta la falta de expectativas de recuperación en países clave como Francia y Alemania antes de 2026, sin olvidar un Estados Unidos condicionado por la amenaza de la inflación y la cautela de consumidores y promotores. Como ya se señaló en estas mismas páginas, solo el buen comportamiento de la demanda nacional de productos cerámicos ha permitido que el sector pueda tener una previsión positiva encuanto al balance anual.

A todo ello se suma la preocupación en nuestra industria por la futura regulación europea sobre derechos de emisión, un factor que puede alterar de forma significativa la competitividad del sector si no se introducen ajustes razonables. No hay que olvidar que Castellón es la provincia española donde mayor peso tiene la industria, que representa más del 34% de su PIB.

El informe de la CEV deja claro en su informe que el crecimiento existe y es real, pero también que de ningún modo está garantizado. Parece claro que mantenerlo exigirá decisiones acertadas, diálogo con las instituciones europeas y políticas que permitan que la mejora macroeconómica llegue de forma efectiva a pymes y autónomos, que son en última instancia quienes sostienen el día a día de la economía provincial.

