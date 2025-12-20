Esta semana el Club Fútbol Sala Peñíscola ha celebrado sus 25 años de historia. Un acto que compartimos emocionados y en familia. Ante una efeméride como esta, aprovechamos para echar la vista atrás y para recordar que fue en mayo del año 2000 cuando el club comenzó a andar.

La institución se fundó con un equipo femenino, valientes entonces las guerreras del FS Peñíscola, club que nació y combatió prejuicios y ya se definió como el club valiente que sigue siendo hoy.

Recuerdo con cariño que mi hermana Ana fue una de aquellas primeras jugadoras y aun hoy en día sigue vinculada a la entidad, pues es una de sus vicepresidentas. Tras aquellos primeros pasos y ya con equipos masculinos, el club empezó a organizar una liga local y en apenas dos años el primer equipo se federó. Desde entonces, fue avanzando por todas las categorías hasta llegar a la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Desde su segundo ascenso en 2022 el club ha protagonizado el sueño en el que creyó tantos años atrás: mantenerse tres temporadas en Primera División, obteniendo dos campeonatos de la Supercopa Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, participando en tres final four de la Copa del Rey, consiguiendo un campeonato de liga regular y ganando una Copa de España. Como decía, un sueño hecho realidad; aquel que soñó mi querido amigo Juan Vizcarro, «siempre presente» como aún corea la afición en los encuentros que disputa el equipo.

El presidente que lo dio todo por el club y cuyo legado ha dado sus frutos bajo la presidencia de Manuel Sierra. Dos nombres clave para entender la historia y los éxitos de este club y que, sin duda, trascienden de lo deportivo.

Andrés Martínez es alcalde de Peñíscola