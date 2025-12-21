Opinión | LA TRIBUNA DE LA RECTORA
La transformació del campus de l’UJI
L’evolució d’un campus és un bon termòmetre per a saber com s’adapta una universitat a la realitat del seu temps. El repàs a la transformació que ha experimentat el campus de la Universitat Jaume I en aquests últims vuit anys és un bon exercici per a comprovar com hem impulsat i renovat infraestructures i equipaments. Què hi ha darrere d’aquesta potenciació? La voluntat de potenciar les capacitats formatives, investigadores i d’innovació de la universitat pública de Castelló, a més de fer del campus un espai més sostenible i saludable.
Dit d’una altra manera. Els projectes desenvolupats des de 2018 permeten visualitzar de manera clara quin ha estat l’esperit de la nostra acció institucional: donar un nou impuls a l’UJI i així respondre a les demandes de la societat i atendre les necessitats de la comunitat universitària. Ací radica la importància.
Això ha estat possible gràcies a una planificació estratègica en un temps que, recorde, ha estat travessat per una pandèmia, una crisi de preus en subministraments bàsics i les incerteses pel finançament universitari.
Aquest article té la voluntat d’aportar una mirada global de com la transformació del campus s’ha bolcat a fer de l’UJI una universitat que preste un millor servei públic d’educació superior i investigació i que siga exemple en matèria de sostenibilitat.
Una de les grans infraestructures docents d’aquest període ha estat la finalització de la Facultat de Ciències de la Salut, un espai de referència en la formació de l’estudiantat de Medicina, Infermeria i Psicologia. Comptar amb aquesta infraestructura a ple rendiment també ens ha facilitat la dotació de laboratoris i equipaments per a impulsar la investigació en l’àmbit de les ciències de la salut. A més, l’execució d’aquesta obra va permetre desbloquejar un altre projecte: l’adequació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que va guanyar espai docent, de laboratoris i de despatxos.
En aquesta millora d’espais docents, cal citar l’habilitació de noves aules al pavelló poliesportiu, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Precisament, en aquestes dues últimes també vam generar noves sales d’estudis.
Canal d’experimentació
Pel que fa a l’àmbit de la investigació i la innovació, l’UJI ha construït el Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques (Cirtesu), del qual acabem d’adjudicar l’ampliació per a instal·lar un canal d’experimentació hidrodinàmica per tal de consolidar-lo com a entorn d’avantguarda. També comptem amb un nou edifici d’investigació, amb 5.000 metres quadrats per a potenciar la capacitat científica en els àmbits dels materials avançats i les tecnologies de la imatge. I aquest mateix any, hem inaugurat el Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals (CIETD).
Un altre canvi paradigmàtic ha estat fruit del nostre compromís amb la sostenibilitat i contra el canvi climàtic, que s’ha plasmat en la millora de l’eficiència energètica de gran part dels edificis, especialment els més antics, la substitució de lluminàries per tecnologia led i la instal·lació de parcs solars en les cobertes. Gràcies a aquest compromís, hem consolidat el nostre lideratge en sostenibilitat ambiental amb rècords de producció fotovoltaica.
Això a les cobertes. I, arran de terra, l’actuació més simbòlica va ser l’execució del Jardí del Temps, que ha passat de ser un espai per als cotxes a una zona verda per a les persones. Una renaturalització del campus per a fer-lo més saludable.
No puc deixar de mencionar altres canvis, potser menors en pressupost, però amb d’impacte en el dia a dia de la vida universitària. Per exemple, la dotació de la Casa de l’Estudiantat, una demanda història que vam fer realitat en 2019; la remodelació dels locals de l’Àgora; l’adequació de la segona planta de l’edifici d’Esports i Serveis Centrals, i la rehabilitació de la Llotja del Cànem, seu de la ciutat i edifici històric. Una transformació que no para i que ja té iniciat, entre altres, el projecte per a construir un nou edifici residencial de lloguer assequible, una iniciativa pionera entre les universitats espanyoles. Sense ser una època de creixement natural del campus, la transformació ha estat evident i estratègica. Els edificis tenen valor perquè permeten desenvolupar les missions de la Universitat. Aquest també ha estat un altre objectiu: fer de l’UJI una universitat més atractiva per a estudiar, investigar i treballar.
Rectora de l’UJI i presidenta de CRUE
