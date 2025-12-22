Hoy es el día de la suerte, 22 de diciembre, el día de la lotería, y aprovecho para escribir un artículo en el periódico Mediterráneo, primero, para dar gracias desde Coasveca, la Federación de Entidades Ciudadanas de Castellón, de parte mía y de la familia que formamos Coasveca, para todas las personas que formáis parte del periódico Mediterráneo en vuestro centenario y miles de gracias por darnos la posibilidad de, cada 15 días, tener nuestra página de opinión y reivindicación.

Hoy, a la misma hora que estará alguien leyendo este artículo, estarán sonando los números del sorteo de Navidad. Acabará el sorteo y estaremos tristes o contentos, pero la vida continúa y las asociaciones de vecinos, un año más, estaremos peleando y reivindicando por nuestras necesidades y mejoras en los barrios, urbanizaciones de montaña y Marjaleria.

Muchas veces nos pasa que cuando se realizan mejoras, nos felicitamos porque nos han hecho unas mejoras en cualquier barrio, nos decimos que nos ha tocado la lotería. Bueno no deja de ser una anécdota. Las asociaciones de vecinos vamos a seguir pidiendo y reclamando soluciones y mejoras en este año que vamos a empezar y todo lo que nos queda pendiente.

Empieza el año y enseguida ya estamos organizando eventos, nos llega San Antonio y en nada la Magdalena, pero no corramos tanto, todo llegará. Las asociaciones de vecinos y muchos vecinos de la ciudad tenemos la vista puesta en los presupuestos participativos, en ver y votar las propuestas que se han presentado y si algunas de las propuestas se van a realizar el año que viene. A ver si tenemos suerte.

Nada más, feliz Navidad a todos.

Presidente de la Asociación de Vecinos Grupo Reyes y de Coasveca