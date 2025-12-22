La presión y reivindicación continua de nuestra organización, tanto en los despachos como en la calle (con protestas como la protagonizada el pasado jueves en València y el viernes en Madrid), ha logrado retrasar un mes, para dar más margen a la negociación y a posibles cambios, la firma del lesivo Acuerdo de Asociación UE-Mercosur que estaba previsto para el sábado en Brasil, así como algunos logros relevantes también.

Entre esas consecuciones destaca la inclusión finalmente del cultivo de los cítricos como producto sensible en las medidas de salvaguardia, que se unen a las aves de corral, la carne de vacuno, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar. Incluir los cítricos como producto sensible es una pequeña victoria, aunque somos conscientes de que las cláusulas de salvaguardia para productos en fresco no son demasiado eficientes porque cuando se detecta un aumento de las importaciones o una bajada de precios superior al establecido, el daño ya está hecho, pero bueno ya es un avance.

Son pequeños logros que se van consiguiendo y que cuestan mucho esfuerzo porque chocamos contra gigantes, pero la Unió no desiste, ni antes, ni ahora, ni nunca. Esto no va de colores políticos, de protestar contra uno u otro Gobierno en función del partido que esté a su frente, sino de supervivencia de un sector como el nuestro.

Malas políticas agrarias

Las tres administraciones (Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat), con diferentes partidos e ideologías, ahogan sin excepción, por acción u omisión, al campo valenciano con sus malas políticas agrarias que adoptan sin tener en cuenta a los protagonistas: agricultores y ganaderos, que producen los alimentos de calidad para los consumidores y son garantes de la mayor parte del territorio.

Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat nos machacan con recortes brutales, con más burocracia (cargas administrativas y obligaciones digitales) que nos dificultan el trabajo diario y con alfombras rojas y concesiones a las importaciones de terceros países.

En este último aspecto, las autoridades comunitarias siguen sin darse cuenta del impacto que provocan en los precios de nuestras producciones, en la renta de nuestros agricultores y ganaderos y en la entrada de un mayor número de plagas y enfermedades. No hay reciprocidad, cumplimos los estándares más exigentes y a los productos de fuera se le permite todo. Nosotros no vamos a parar, quien quiera que se una a nosotros para seguir luchando contra gigantes.

Secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera