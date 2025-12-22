Opinión | A FONDO
Horòscop 2026 per a la Vall
Arriba el final d’any, el temps dels balanços, els propòsits i les prediccions. Hi ha qui mira el calendari saragossà, qui consulta el tarot, qui busca respostes en una bola de cristall o qui espera pacientment que Mercuri deixe d’estar retrògrad. Són dies en què sembla que tot el món vulga anticipar què vindrà en 2026. I en política també hi ha qui confia més en els auguris que en el treball diari.
Sense ser astròloga ni creure en l’horòscop, hi ha algunes prediccions que són fàcils de fer. No perquè estiguen escrites a les estrelles, sinó perquè es repeteixen cicle rere cicle electoral. Especialment en l’oposició, on les conjuncions còsmiques anuncien un any marcat per la improvisació, la crispació i la falta de rumb. Molt de soroll, moltes declaracions grandiloqüents i poques respostes clares sobre cap a on volen portar la ciutat.
El mapa astral parla d’una oposició en quart minvant, massa dependent del que els diguen des de fora, del que marque València o del que dicte Abascal des de Madrid. En l’any nou continuaran amb dificultats evidents per construir un projecte propi i coherent per a la Vall. Massa canvis de discurs, massa presses i una sensació permanent d’inconsistència. Quan tot depén de factors externs, és difícil saber on estàs i encara més cap a on vas.
Si baixem al detall, un trànsit astral complicat per Mercuri també farà de les seues. En el cas del PP, els astres apunten a possibles sorpreses. No es descarta algun eclipsi polític ni canvis inesperats. Porten tres candidats en tres eleccions i el moviment de planetes no garanteix estabilitat ni certeses. Els auguris parlen d’una tardor moguda, amb més nervis que projecte i sense descartar la sorpresa que, en una fase de moviments còsmics erràtics, Herminio Serra no siga finalment el candidat.
Forat negre
La bola de cristall vaticina que vendran que volen reiniciar la Vall. Una paraula que creuen que sona moderna, tecnològica i atractiva, però que amaga darrere un forat negre de projecte. Perquè, què vol dir exactament reiniciar? Reiniciar què? El que funciona? El que està en marxa? El que ha costat anys construir? Potser el que s’acaba reiniciant no és la ciutat, sinó alguna llista electoral. Els astres, en això, no són gens clars…
Intentaran fer vore que el manual d’ús de la Vall es reduïx a una sola instrucció: reiniciar. Però el nostre poble no és un ordinador. Les ciutats no es reinicien. Les ciutats avancen, es modernitzen i es transformen cap al futur amb treball constant, amb planificació i amb decisions valentes. I això no ho diu cap horòscop: ho diu la realitat del dia a dia, dels carrers, dels barris i dels serveis públics.
En este horòscop polític apareix un altre signe curiós: Ofiuco. Un signe que ningú sap ben bé on col·locar al zodíac, que genera confusió i que molts no saben ni d’on ha eixit. Una metàfora molt encertada per a determinades propostes polítiques que apareixeran sobtadament, reclamaran protagonisme, s’amagaran darrere de la suposada independència i desapareixeran sense deixar rastre. La seua falta de trajectòria clara i d’identitat definida evidencia que abans tindran eslògan que programa i que les seues propostes seran com la cara oculta de la Lluna. No hi ha res més vell que dir que eres nou. Ni més populista ni més antisistema.
Hi ha prediccions que no necessiten astrologia. El futur no depén de les cartes del tarot ni dels planetes, sinó del treball i la gestió. Els projectes estratègics continuaran avançant, la modernització de la Vall seguirà sent una realitat i la ciutat continuarà millorant. Perquè més enllà de la boira còsmica i de la crispació, al capdavant de l’Ajuntament hi ha un projecte sòlid, no una promesa a l’aire ni una frase buida. Hi ha decisions preses amb responsabilitat, planificació a llarg termini i una voluntat clara de modernitzar la ciutat pensant en les persones i en el futur que mereixem.
Profecies
En estos quasi 10 anys també hi ha hagut moltes profecies personals. Durant tot este temps, alguns han presagiat una vegada i una altra que me’n vaig. És el seu desig, la seua particular alineació de planetes. Porten quasi una dècada esperant que els astres facen el treball que ells no han sabut ni han pogut fer. I la realitat és tossuda: els que se n’han anat han sigut els altres. Mentre alguns fan de Nostradamus i anuncien la meua fi cada legislatura, jo he continuat sent el que vull ser: l’alcaldessa de la Vall. Això també ho diu l’experiència de govern: la política no va de desitjos màgics ni de conjurs funestos. Va de responsabilitat, de donar la cara, d’explicar les decisions i d’assumir-les. Governar vol dir treballar cada dia, prendre decisions complexes, pensar en el futur i no amagar-se darrere de les excuses. Per això, mentre alguns esperen que es conjuguen els astres, s’alineen els planetes o aparega una oportunitat caiguda del cel, nosaltres governem.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
- Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
- El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Tres accidentes con jabalís implicados en menos de una hora en Castellón
- El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
- Fallece una mujer en Almassora atragantada con un torrezno en un bar
- Una leyenda del baloncesto lidera la expansión de una empresa de Castellón en Italia
- Siete consecuencias de la eliminación del Villarreal en la Copa del Rey