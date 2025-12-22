Dice el proverbio que la fortuna favorece a los osados (audaces fortuna iuvat) y que en esta vida nada se consigue sin esfuerzo. Y eso es precisamente lo que Sant Joan de Moró ha logrado a base de perseverancia, tesón y empeño. Porque el éxito no se regala, se trabaja. Fruto de esta implicación, 2026 será un año de resultados. El mejor año de Sant Joan de Moró. Y lo será gracias a todo el pueblo, vecinos que son la mejor bandera de una identidad orgullosa, que se empeña en alcanzar metas y conseguir objetivos.

Con ese espíritu trabajamos cada día para hacer realidad este proyecto colectivo. El que Sant Joan de Moró quiso y el que hoy quiere compartir con vosotros esa fortuna fruto de una dedicación apasionada.

Una obra de más de 8,3 millones

Sant Joan de Moró tendrá en 2026 la residencia que merece. El hogar para que nuestros mayores reciban esos cuidados más que merecidos que con mimo les entregamos. Culminamos una obra de más de 8,3 millones de euros al servicio de quienes nos dieron la vida. A quienes lo merecen todo para seguir disfrutando de esa nueva juventud de forma activa e ilusionante.

También será el año de nuestros niños. Porque pondremos en marcha un nuevo colegio de Infantil y Primaria dimensionado para ese torrente de energía que reclamaba más espacio. Con más de 7,9 millones damos respuesta a esos pequeños que serán el mañana de Sant Joan de Moró.

Es momento de compartir. De celebrar y de brindar en familia. Por el éxito de un 2026 que es de todos. ¡Feliz Navidad vecinos!

Alcalde de Sant Joan de Moró