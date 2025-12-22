Me declaro fan del Team Rosi. La Navidad se celebra, se festeja y desde el Ayuntamiento de Onda la llenamos de cientos de actividades para todos los gustos y edades, para las familias y los solitarios… hasta para los muy Grinch de estas fiestas únicas y entrañables.

Rosi, la protagonista del anuncio navideño del Ayuntamiento de este año, usuaria del Centro Ocupacional El Molí y actriz revelación del año, nos da a todos un toque de atención y nos recuerda que es tiempo de parar esta vida tan rápida y loca, de mirarnos a los ojos y conversar, de escucharnos y de recordar que nada, absolutamente nada, puede sustituir el cariño que es capaz de transmitir una mano amiga o el abrazo cálido de una persona querida.

Estrés

Rosi nos pide que hagamos sencillo lo sencillo. Y puede parecer muy fácil, o una perogrullada, pero si nos paramos a reflexionar, veremos que lo sencillo, lo humano, lo auténtico (por desgracia) se nos olvida a cada segundo. Caemos en el estrés de esta vida acelerada y cada vez menos compartida con nuestros seres queridos.

Rosi nos hace echar el freno y pensar. Necesitamos muchas Rosis en nuestras vidas cada día, no solo en Navidad. Necesitamos entender que cada segundo que dejamos escapar no va a regresar, y que por eso es esencial llenarlos de contenido del bueno: de conversaciones enriquecedoras, de abrazos que nos reinicien, de sensaciones auténticas y de los mejores sentimientos.

Rosi nos dice que «la Navidad se celebra. Y punto», y no puedo estar más de acuerdo. Que nadie se muestre ofendido si no le felicito las fiestas: es que servidora felicita la Navidad. Con todo su contenido y dimensión.

La Navidad nos recuerda que Dios, en un acto de amor infinito, hizo carne a su propio Hijo para que muriese en una cruz por nosotros. Tremendo ejemplo de amor con mayúsculas, que no puede pasar de largo para millones de católicos en el mundo.

Abrazos

Feliz Navidad a todos. Que mis vecinos encuentren en estas fechas un momento para celebrar con las personas que quieren y abrazarlas muy fuerte; para parar y ordenar prioridades. Es genial que Rosi nos lo recuerde y nos lo haga tener presente.

En Onda somos Team Rosi, llenamos nuestras calles de luces, programamos mil actividades y nos gusta estar junto a los seres queridos. En Onda celebramos la Navidad. Y punto.

Alcaldesa de Onda