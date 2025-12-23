Eduardo Mas, periodismo en vena

El viernes nos dejó Eduardo Mas, amigo del alma y maestro en el oficio de informar. Por sus venas corría un híbrido de ondas hertzianas y tinta de imprenta. Era un periodista de raza, de la antigua escuela, forjado en locutorios de radio y redacciones presididas por el metálico sonido de las Olivetti. Eduardo siempre fue un profesional tan brillante como poliédrico, capaz de retransmitir un partido de fútbol con magistral verbo o entrevistar con ingenio al cardenal Tarancón. Un gigante de la comunicación del que aprendí tanto y tan bueno, compartiendo profesión desde la amistad. De la mano de Eduardo, siendo yo un bisoño estudiante, inicié mis primeros pasos como corresponsal de Cope, entonces Radio Popular, en el Grao, con el también recordado Juan Soler al frente de la emisora ubicada en Vila-real. Aquello llevó a colaboraciones más amplias durante las vacaciones de verano, realizando programas especiales de fiestas en los pueblos, bajo la atenta mirada de Pilar Gregorio, y el inestimable apoyo de otro hermano en la amistad, mi queridísimo Pepe Chiva, prematuramente fallecido.

Con Eduardo y Pepe tuve la fortuna de sellar la más hermosa amistad, siendo ambos maestros iniciáticos, para poco después trabajar juntos en Mediterráneo, en la antigua sede de la avenida del Mar, resultando testigos de excepción y protagonistas del cambio tecnológico que revolucionó a la prensa escrita con la incorporación del sistema offset, desapareciendo las linotipias. Años de aprendizaje en el mejor tiempo de libertad de expresión que supuso la Transición, con José Luis Torró en la dirección y Antonio Egea como redactor jefe, al que siempre consideré mentor. Eduardo estaba al frente de la sección de Deportes, tras la etapa de Carlos Laguna.

Tiempo después, coincidí con Eduardo en Castellón Diario, donde nos acompañaron otros queridos colegas, tristemente desaparecidos: José Luis Serrano, Pepe Beltrán y Juan Enrique Mas, este último a la sazón director. Aquella resultó otra fructífera experiencia en la que Eduardo marcó impronta en la redacción, con su especial retranca y pragmatismo. Nunca lo vi perder los papeles, ni en situaciones críticas, que las hubo, en las relaciones con el CD Castellón de la época. Durante los casi cinco años que ejercí la dirección del periódico siempre encontré en Eduardo al más generoso consejero. Además de llevar el periodismo en vena, Eduardo llevaba a Castellón en vena. Castellonero de soca, supo dar impulso a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en su etapa de Prohom y dejó huella en el mundo de las gaiatas, además de ser amante y partícipe de las tradiciones de la capital.

Querido Eduardo, ya navegas en el infinito de Alfa y Omega junto a tu amadísima esposa Irene. Recuerdo, como si fuera hoy, el día que os conocisteis y la boda llegó pronto. Eduardo, te has ido de la dimensión terrenal, sin embargo, dejas perenne legado en la sociedad de tu Castellón del alma. Seguro que, donde estés, sigues tarareando el Rotllo i canya como solías mientras tecleabas crónicas y opiniones. Siempre en nuestros corazones, amigo.

