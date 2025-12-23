Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Itziar Lafita

Itziar Lafita

Emancipar-se és un luxe

Els preus del lloguer a Castelló estan fora de mare. Tanquem 2025 amb nous màxims històrics, un 9% més a la capital en només un any i valors molt semblants a la costa. Darrere d’estes xifres hi ha famílies que no arriben a final de mes, joves que renuncien a anar-se’n de casa o fins i tot a fer vacances, i molta gent amb por pels pròxims venciments del contractes.

Amb este drama instal·lat a massa cases, ningú entén que el PP continue reduint la solució a que el mateix mercat s’ordene a soles. Perquè ja sabem què vol dir això, que els especuladors i els fons voltor fan i desfan, i que el preu el marca qui més força té.

Emancipar-se s’ha convertit en un luxe i el PP en part del problema. Les dades del Consell Valencià de la Joventut assenyalen que només el 15% de la joventut està emancipada i llogar en solitari pot engolir més del 80% del salari mitjà juvenil. Amb estos números, continuar amb els braços plegats és una irresponsabilitat.

Hi ha mecanismes legals per a frenar este desgavell, però el PP es negua a declarar zones tensionades, a aplicar l’índex de referència i els topalls que permet la llei, mesures que en territoris com Catalunya o Navarra ja han començat a demostrar que funcionen. I així arrosseguen el somni de massa joves pel fang.

El PSPV-PSOE ho té clar. Cal desplegar de veritat la Llei d’Habitatge i accelerar la construcció d’habitatge públic de lloguer assequible. Cal fer de l’habitatge un dret i no un negoci, i per a això necessitem que les institucions estiguen al costat de la gent. Pressioneu el PP perquè deixe de protegir els fons voltor. Nosaltres continuarem al costat de qui vol viure i fer el seu projecte de vida a Castelló.

Portaveu de l'executiva provincial del PSPV-PSOE

