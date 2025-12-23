Opinión | EL TURNO
Governs com Compromís
Quan l’any s’acaba, toca mirar enrere amb honestedat i mirar endavant amb esperança. En temps d’incerteses, els governs amb Compromís demostrem que es pot fer política útil: la que posa les persones al centre, escolta el carrer i gestiona amb rigor, transparència i estima pel bé comú, sense soroll ni postureig.
A Vila-real, aquest 2025 hem treballat de valent per a cuidar l’essencial i, alhora, obrir camins. No ha estat gens fàcil, de vegades la proximitat que considerem necessària troba dificultats en la burocràcia de les administracions, i això és complicat d’entendre per a qui treballa amb il·lusió, però també per a qui espera i desespera solucions des de fa massa temps. Sempre és massa temps quan una cosa no arriba.
Hem avançat en serveis públics posant el personal a l’abast de l’eficiència i la proximitat, estem millorant el manteniment de les escoles, tenim projectat els d’alguns carrers, parcs i instal·lacions.em impulsat una ciutat més sostenible: més cura dels entorns urbans, més ombra als espais on convivim, millor separació de residus i accions de sensibilització perquè reciclar siga més fàcil i més just.
Hem defensat l’educació inclusiva i l’accessibilitat, perquè cap xiquet ni cap veïna quede enrere, i hem insistit en una administració que respon quan hi ha urgències i necessitats.em continuat posant la vida al centre amb polítiques d’igualtat, prevenció de violències masclistes i espais de cura i salut per a les dones en totes les etapes.
Aposta cultural
I hem mantingut l’aposta cultural que ens defineix: una Vila-real viva, bressol d’artistes, amb cultura al carrer, amb festivals i programacions que democratitzen l’accés i ens enforteixen com a poble. Sabem que queden reptes. Però també sabem quin és el camí: sumar, dialogar i fer, amb participació veïnal i orgull de ciutat. La bona gestió no és un eslògan; és estar cada dia al costat de la gent, rendir comptes i posar cada euro al servei del que importa.
Gràcies
Aquest Nadal, volem agrair-vos la confiança, l’energia compartida i, en especial, la paciència. A totes les famílies, a les persones que treballen pels altres, a qui ho passa pitjor i a qui no s’atura mai: gràcies. Que aquestes festes ens regalen calma, retrobaments i força per continuar construint, juntes, una Vila-real més justa, igualitària i orgullosa del que és. Bon Nadal i un 2026 ple de salut, dignitat i futur.
Vicealcaldessa de Vila-real
