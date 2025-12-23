Navidad en Benicàssim

Cada Navidad, cuando las calles se iluminan y el frío empieza a colarse tímidamente entre los abrigos, ocurre algo que no siempre sabemos explicar con palabras, pero que inunda nuestros hogares, comercios, calles y plazas, que nos llena de recuerdos, emociones e ilusión, de una magia espacial y de espíritu navideño.

Un tiempo que cada año viene a marcar el final del calendario anual y que, en Benicàssim, viene cargado además de dinamización a través de una extensa programación de actividades repletas de eventos. Porque son fechas de reencuentros esperados con amigos y de familias, compartiendo las risas de los niños que corretean sin prisa, o esa mirada cómplice de quienes comparten un café caliente mientras comentan: «Ya huele a Navidad». Es ese instante en el que entendemos que lo importante no está en lo material, sino en todo lo que se comparte.

Durante la Navidad de este 2025, desde el Ayuntamiento de Benicàssim volvemos a apostar por una celebración pensada para todos, pero, sobre todo, para vivirla juntos. Talleres, espectáculos, mercados y encuentros, que se convierten en pequeñas excusas para salir de casa y reencontrarnos y para mirarnos a los ojos, sin pantallas de por medio. También para recordar que, aunque el año haya sido largo y a veces complicado, todavía hay espacio para la ilusión y poder compartir momentos sencillos, casi invisibles, pero cargados de un valor incalculable que nos hace renacer.

La Navidad transforma los espacios donde poder compartir momentos que se no se compran ni se envuelven, pero que permanecen. Las plazas dejan de ser solo lugares de paso y se convierten en puntos de encuentro. Las calles se llenan de conversaciones, de saludos, de ese «cuánto tiempo» que tantas veces posponemos. Benicàssim se reconoce a sí misma en la ciudad que es, una ciudad cercana, acogedora y viva.

Pero junto a las celebraciones y reencuentros, en Benicàssim hay espacio para la solidaridad, para los mercados navideños, para las iniciativas culturales y para las propuestas locales, que no solo dinamizan el municipio, sino que mantienen vivo el pueblo, apoyan al comercio de siempre y nos recuerdan que cuidar lo nuestro también es cuidar a los demás.

Y todo eso cobra aún más sentido cuando nuestras calles se llenan de tradiciones, porque la Navidad en Benicàssim se vive también en esos momentos que nos unen, nos reúnen y nos emocionan, como la representación del Belén viviente en nuestra Parroquia, organizado con mucho mimo y cariño, la llegada del Cartero Real o la Cabalgata de la noche de Reyes, donde la emoción de los más pequeños se contagia y, si para ellos la ilusión se ve en cada mirada en la noche más mágica del año, para los adultos es un viaje inevitable a la infancia, a ese tiempo al que siempre queremos volver porque es donde nos sentimos protegidos y porque, aunque el tiempo pase y nos hagamos mayores, seguimos necesitando creer, aunque sea por unos días, que todo es posible. Y quizá por eso, después de tanta emoción compartida, la Navidad en Benicàssim no necesita grandes gestos, porque ya nos ofrece algo mucho más valioso, la posibilidad de parar un momento, de abrazar, de compartir y de recordar que, al final, el mejor regalo no cabe en una caja, pero sí en un abrazo sincero, y eso, hoy más que nunca, lo es todo. En esta época del año, a medida que vamos creciendo, se acumulan los recuerdos, y la memoria nos lleva casi sin querer a quienes ya no vemos en el día a día, pero echamos de menos y, sobre todo, a quienes compartieron con nosotros otras Navidades y hoy ya no están.

Por eso estas fechas también tienen un fondo de melancolía, de recuerdo y de reflexión profunda y serena, porque, incluso entre luces y villancicos, las ausencias se sienten más y los nombres vuelven con una fuerza especial, como si la memoria los trajera de la mano. Y entonces lo que queda, lo que de verdad reconforta, es honrar su memoria, agradecer lo vivido y seguir llevándolos con nosotros en lo que permanece, el cariño, las historias que compartimos y esos pequeños gestos que aprendimos de ellos y que hoy repetimos casi sin darnos cuenta porque así, de alguna manera, siguen estando.

Valorar más lo que tenemos

Y, al mismo tiempo, esa mirada serena hacia quienes ya no están nos ayuda a valorar todavía más lo que tenemos y ahí la Navidad vuelve a desplegar su magia, invitándonos a vivir con más conciencia, afecto y cariño, y a reconocer el regalo más grande, poder seguir juntos.

Desde el Ayuntamiento de Benicàssim, les deseo a todos los lectores que esta Navidad sea un tiempo de paz, encuentro, reflexión y esperanza, y que el nuevo año nos traiga la salud y fuerza necesaria, para continuar con la misma vocación de compromiso y cercanía que nos identifica.

Alcaldesa de Benicàssim