Hoy conmemoramos el nacimiento de Cristo, un acontecimiento que trasciende la fe personal y se erige como un pilar fundamental de nuestra cultura occidental. Para los creyentes es el centro de la Navidad; para los no creyentes, una tradición que ha dado forma a nuestra historia, calendario y valores. Aunque en nuestros días muchos quieren renegar de este significado quitándole el contenido trascendente, la Navidad es, y seguirá siendo Natividad del Señor. Por eso lo decimos alto y claro: Feliz Navidad.

Tristemente, en los últimos años, con la llegada del progrerío a numerosos ayuntamientos, hemos asistido a extravagancias (por no decir atropellos) contra nuestras tradiciones navideñas. La retirada de belenes de edificios públicos, cabalgatas reinventadas con Reinas Magas, o la sustitución deliberada de la Navidad por un aséptico solsticio de invierno, son algunos ejemplos de una obsesión por borrar símbolos que forman parte de nuestra identidad.

Hace pocos días, una profesora me contaba que en su colegio público, sostenido con el dinero de todos, se sometió a votación en el claustro si debía colocarse el tradicional belén. Gracias a Dios (nunca mejor dicho) ganó el sentido común. Estas ocurrencias ideológicas también llegaron a Castellón: Navidades apagadas, recorridos históricos de cabalgatas de los Reyes alteradas y la eliminación del belén de la puerta del Ayuntamiento, como si diera urticaria a algún edil. Hoy, con Vox en el gobierno municipal, la Navidad recupera su sentido. Castellón vuelve a celebrar con nacimientos, luces y alegría que Dios se hizo niño para salvarnos. Por eso, para los cristianos con mucha razón y para los no cristianos con la misma razón: Feliz Navidad.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón