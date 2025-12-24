Feliz Navidad

La llegada de estas fechas siempre invita a una reflexión profunda y a mirar hacia atrás para valorar el camino recorrido y el que queda por hacer. Durante los últimos años, mi carta a los Reyes Magos siempre ha estado llena de peticiones quizá más palpables, de proyectos e infraestructuras que necesitaba nuestro municipio desde hacía demasiado tiempo. Sin embargo, este año he decidido que con muchos proyectos e inversiones ya en marcha, se centren en lo que verdaderamente ha constituido el motor del cambio en nuestra ciudad: las personas.

Estoy convencido de que para construir una ciudad mejor y más atractiva no necesitamos milagros ni fórmulas mágicas. Lo que Burriana necesita es gente comprometida. Vecinos, representantes públicos y empresarios que crean en el valor del trabajo bien hecho y en la responsabilidad que todos asumimos al levantarnos cada día. Como equipo de gobierno, siempre nos repetimos como máxima que ningún éxito se consigue en solitario. Si quieres llegar más lejos, hasta donde nadie haya llegado y alcanzar logros importantes que perduran en el tiempo y transforman la vida de los vecinos, todos ellos siempre nacen del esfuerzo colectivo, del diálogo constante y de la voluntad inquebrantable de sumar para un objetivo común.

Ese es el modelo que deseo para Burriana. Mi mayor anhelo es que nos escuchemos más, que nos ayudemos unos a otros y que seamos capaces de dejar a un lado las diferencias para centrarnos en lo que nos une, Burriana. Solo a través de esa cohesión y amor profundo por nuestra ciudad podremos edificar la ciudad que todos proyectamos y merecemos.

Pueden estar tranquilos, porque nosotros vamos a seguir trabajando con la misma intensidad que hasta ahora. No dejaremos de esforzarnos todos juntos cada día para lograr que Burriana cuente con todo lo que necesita y para continuar creciendo como una ciudad con mejores oportunidades para nuestros jóvenes.

Recuerdos inolvidables

En estos días de celebración, os animo con cariño a disfrutar de los vuestros, a crear esos recuerdos inolvidables con la familia y amigos, y a vivir con orgullo nuestras tradiciones religiosas. Aprovechemos este espíritu navideño para renovar nuestro compromiso con el bienestar y la prosperidad de nuestro municipio. Si caminamos juntos, con generosidad y altura de miras, haremos que Burriana brille todavía más.

Alcalde de Burriana