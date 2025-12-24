La FP como una gran oportunidad

La Formación Profesional ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en una auténtica puerta de entrada al empleo en Castellón. Los datos así lo confirman y la realidad empresarial también. Hoy la FP es sinónimo de oportunidad, de conexión directa entre aulas y fábricas, entre talento joven y empresas que necesitan perfiles técnicos con urgencia.

Desde hace muy pocos años, la evolución de la inserción laboral del alumnado ha empezado a ser clara y sostenida. Año tras año crece el porcentaje de titulados que encuentran trabajo poco después de acabar sus estudios, especialmente entre quienes completan ciclos superiores. Esta progresión no es casual. Responde a una demanda real del tejido productivo provincial, que busca personal cualificado y cada vez más especializado. Cuanto mayor es el nivel de formación, mayores son las opciones de empleo y de estabilidad.

Aunque siempre es mejorable, Castellón es hoy un buen ejemplo de esta sintonía entre formación y mercado laboral. Sectores clave compiten por atraer al mejor alumnado de FP, conscientes de que ahí se encuentra gran parte del futuro de sus plantillas. La imagen de empresas volcadas en conocer a estudiantes, ofrecer prácticas y abrirles la puerta a un primer contrato es ya habitual. Iniciativas como las ferias o eventos dirigidos a la difusión reflejan un modelo que funciona y que beneficia a todas las partes, a estudiantes, familias y a las propias empresas. También resulta significativo el número de jóvenes que ya compatibilizan trabajo y estudios. Lejos de ser un obstáculo, esta combinación demuestra la flexibilidad y la utilidad real de la FP. El alumnado no solo aprende, también aplica lo aprendido en entornos reales, gana experiencia y refuerza su empleabilidad desde el primer momento.

Ante este escenario, el mensaje parece claro: la FP necesita más apoyo, más recursos y mayor reconocimiento social. No es una vía menor, sino un camino sólido hacia el empleo y el desarrollo económico de la provincia. Apostar por esta formación es apostar por talento local, por competitividad empresarial y por un futuro con más oportunidades reales para los jóvenes de Castellón. La consolidación de esta enseñanza como motor de empleo obliga también a una reflexión colectiva sobre el modelo educativo y productivo que se quiere impulsar en nuestra provincia. Durante años la FP ha cargado con prejuicios injustos, relegada a un segundo plano frente a itinerarios académicos que no siempre garantizaban una salida laboral clara. Hoy la realidad desmonta esos estigmas y sitúa a la FP en el centro de la estrategia económica de la provincia.

El papel de los institutos resulta clave en este engranaje. Son espacios donde la teoría se acerca a la realidad productiva y donde se construyen vocaciones técnicas que responden a necesidades concretas. La colaboración con las empresas no debe verse como algo puntual, sino como una relación estructural que permita ajustar programas, anticipar perfiles futuros y mejorar la calidad de las prácticas. Cuando esta colaboración es fluida, el tránsito del aula al puesto de trabajo se vuelve natural.

Reforzar la FP es también una cuestión de cohesión social. Ofrece oportunidades reales a jóvenes con distintos talentos y estilos de aprendizaje, reduce el abandono educativo y contribuye a fijar población cualificada en el territorio. Castellón tiene ante sí una oportunidad clara para crecer y no debemos desaprovecharla.