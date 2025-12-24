De nuevo la Navidad

De nuevo llegamos a la Navidad 2025, aunque parece ayer cuando celebramos la del año pasado. Nos la anuncian las luces esparcidas por la ciudad y los pueblos por todo el mundo, salvo nueve países. Por cuestiones astronómicas la primera celebración tendrá lugar en la isla Kiritimati, como siempre desde el año 1779 con el descubrimiento de James Cook.

Los festejos materiales se reúnen y conforman el panorama festivo en el que predomina el gastronómico en primer lugar, los bailes y las reuniones sociales, así como los cantos y la aparición de personajes como Papá Noel, Father Christmas, Sinter Klaus, Baba Noel… Luego aparecieron los belenes, vivientes o estáticos (el primero el de san Francisco de Asís) y los villancicos.

Nuestra provincia, y con ella sus pueblos, es pródiga en algunas muestras belenísticas como el conocido Belén de la Pigà, el Belén de la parroquia de San José obrero, el del Asilo… Este año no se contará con el popular del Hospital Provincial, pero sí el próximo, según nos dicen. Entre los belenes de la capital, el premio del Ayuntamiento a los monumentales fue otorgado este año al de la Infancia de Jesús, ubicado en la calle Pintor Goya, 15, a su director, Carlos Asensi. En los pueblos destacan varios: Altura, Arciprestal de Vila-real, Betxí, Llucena…

Aparte de las manifestaciones costumbristas podríamos decir, ante todo, que el centro de la festividad es el Nacimiento de Jesús en Belén y, por lo tanto, se trata de una celebración religiosa. Dickens, entre otros, escribió el cuento en el que tan singular acontecimiento gira alrededor de los valores del hecho. La Navidad implica solidaridad, conciencia social, compromiso y amor, así como fraternidad.

Profesor