El Portal de Belén

Imagínate una pareja de jóvenes buscando un alojamiento asequible en su ciudad sin conseguirlo. Bien porque es preferible alquilar las casas a los turistas, bien porque los propietarios tienen miedo a los extranjeros. No estoy contando un cuento de romanos y judíos de hace muchos años. No es que tengas que irte al Belén de Judea. Estoy contándote una historia de 2025 años después en toda Europa.

El problema hoy es más grave si cabe. Porque no tenemos ni siquiera un establo, una cuadra, un pesebre reconvertido en vivienda de emergencia. Un ejemplo temprano de lo que hoy llamaríamos solución habitacional alternativa. Lo curioso es que, 2025 años después, la historia sea la misma. Pero con calles de asfalto. Las posadas se llaman «estudios de 30 metros cuadrados» y el pesebre es sustituido por un sofá prestado, una habitación compartida o, con suerte, el dormitorio de la infancia en casa de los padres.

Las parejas jóvenes hacen peregrinaciones al Portal de Idealista o Fotocasa. «Luminoso» significa que entra luz… cinco minutos al día. «Acogedor» quiere decir que si estiras los brazos tocas todas las paredes a la vez. Y «bien comunicado» implica que tendrás tiempo de reflexionar sobre tus decisiones vitales durante el trayecto al trabajo.

Tal vez en el 4026 dirán de nosotros que encontrar una casa digna era tan difícil como en tiempos bíblicos… pero que el niño recién nacido tuvo que nacer en una habitación de los abuelos porque no había establos.

Urbanista