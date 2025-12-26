Begoña Carrasco pierde los papeles

Begoña Carrasco ha cerrado el año 2025 con dos intervenciones que resumen a la perfección su gestión en la ciudad de Castelló: el engaño y el postureo. El pasado 18 de diciembre, en el pleno ordinario del mes, perdió literalmente los papeles, al estilo más trumpista que una pueda imaginar.

En pleno debate sobre una moción socialista para unir fuerzas frente a los discursos del odio, sobre todo tras la desarticulación en Castelló de la primera célula terrorista aceleracionista vinculada a los movimientos neonazis, la señora alcaldesa mostró su habitual imagen victimista, atacó a todos y todas los que no piensan como ella y nos mostró, además, lo pésima actriz que es con una sobreactuación vergonzosa.

Tras el postureo vino el engaño de este martes 23 de diciembre, con la aprobación de los presupuestos para 2026, un documento plagado de ficción, un proyecto salpicado por las proclamas negacionistas de la violencia machista y del cambio climático al que se ha rendido la señora Carrasco.

Unas cuentas municipales que dejan de lado, cada vez más, a los colectivos sociales y que hacen de la propaganda personal de Carrasco y el despilfarro en lo superfluo su armazón. Un presupuesto que es una auténtica burla para atender el grave problema de la vivienda, al contar con apenas 44.000 euros para ayudas al alquiler, para rehabilitación, para vivienda social.

A Carrasco solo le preocupa…. Carrasco.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló