Defender nuestra playa es defender Almassora

Defender nuestro litoral no es una consigna política. Es una obligación institucional, un compromiso firme con nuestros vecinos y una responsabilidad con el futuro de Almassora. Por eso, desde el primer momento en que el Ayuntamiento recibió la comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la incoación del expediente de rectificación del deslinde en nuestra costa, nos pusimos a trabajar con rigor, responsabilidad y determinación.

Tras un primer análisis técnico, hemos constatado que el nuevo deslinde no afecta directamente a las propiedades privadas. Sin embargo, sí supone un perjuicio evidente para los intereses generales del municipio, al desplazar la línea de ribera del mar hasta hacerla coincidir con el Dominio Público Marítimo-Terrestre. Una decisión que limita el desarrollo, condiciona la gestión del litoral y no aporta soluciones reales frente a la regresión costera que sufrimos desde hace años.

No podemos aceptar imposiciones que castigan a nuestro municipio sin ofrecer alternativas ni inversiones. Estamos ante una política estatal que gobierna de espaldas al ciudadano, bloqueando proyectos clave y aplicando una legislación de costas que, lejos de proteger, amenaza y genera inseguridad. En Almassora no nos resignamos a eso. Por este motivo, el Ayuntamiento presentará alegaciones para que la línea de ribera del mar se sitúe en la zona del denominado muro, defendiendo una solución equilibrada y coherente con la realidad.

Esta defensa del litoral no puede desligarse de otra reivindicación histórica como es la regeneración de Pla de la Torre. Un proyecto valorado en 8,8 millones de euros que sigue bloqueado a la espera de informes y, sobre todo, de unos Presupuestos Generales del Estado que no llegan. He solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con el ministerio y sigo esperando respuesta. El silencio no es una opción cuando hablamos de viviendas, de seguridad y de justicia territorial. Almassora merece ser escuchada.

No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir defendiendo nuestro litoral, exigiendo inversiones, reclamando escolleras, regeneración y soluciones reales.

Almassora no pide ningún tipo de privilegio. Exige justicia. Y en esa defensa, este Ayuntamiento y esta alcaldesa no van a dar ni un paso atrás.

Alcaldesa de Almassora