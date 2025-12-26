Gabriel García Márquez afirmó que «el periodismo es el mejor oficio del mundo». No lo dijo desde la ingenuidad, sino desde la experiencia de quien conocía bien la responsabilidad de contar la realidad. A esa idea se sumó Ryszard Kapuœciñski con una sentencia que hoy resulta más vigente que nunca: «Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buena persona». Porque sin honestidad, sin empatía y sin respeto por los demás, es imposible ejercer este oficio con dignidad. El periodista debe esforzarse por comprender a las personas, sus motivaciones, sus creencias, sus intereses y también sus tragedias.

El cinismo, la frivolidad o la mala fe no tienen cabida en una profesión que debe servir al ciudadano. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas, porque informar no es solo transmitir datos, sino hacerlo con responsabilidad y conciencia social.

Ahora que finaliza el año en el que Mediterráneo ha cumplido su primer centenario, es el momento idóneo para reivindicar el buen periodismo. Vivimos en una época en la que las redes sociales se han convertido, con demasiada frecuencia, en un estercolero de noticias falsas, rumores interesados y desinformación. La inmediatez ha sustituido al rigor y la opinión disfrazada de noticia campa a sus anchas.

Frente a ese panorama, resulta imprescindible volver a confiar en los medios que contrastan las fuentes, verifican los datos y apuestan por la profesionalidad. El periodismo serio sigue siendo un pilar fundamental de la democracia, aunque algunos se empeñen en desprestigiarlo.

Durante cien años, Mediterráneo ha demostrado ser un medio fiable, comprometido con sus lectores y con las reivindicaciones de Castellón. Ha sabido adaptarse a los cambios sin renunciar a sus principios. Por eso, en este final de año tan simbólico, conviene recordar que más que nunca necesitamos una prensa honesta, rigurosa y humana. Porque sin buen periodismo, la sociedad queda a merced del ruido y la mentira.

Redactor jefe de Mediterráneo