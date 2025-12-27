Cues de pansa per 2026

La memòria és la capacitat de retindre i recordar el passat, permetent la consciència d’un mateix. Qui diu «con Franco se vivía mejor», no coneix la història. Dades objectives confirmen que la majoria no vivia millor.

Intenten manipular la memòria del passat i el PP de Torreblanca manipula la memòria recent. Defineixen la seua gestió com «responsable i centrada en les persones» i l’objectiu «millorar Torreblanca sense esforçar la butxaca dels veïns». Si la primera mesura va ser pujar l’IBI! Recordareu si no patiu amnèsia que abans es van pujar el sou. Responsabilitat és fer pagar quasi 100 euros més d’IBI sent el tercer poble més pobre de Castelló?

Tania Agut venia a portar el progrés però les dades diuen el contrari. Els ingressos per construccions a Torreblanca són uns escassos 50.000 euros mentre que a Cabanes, recordem governat per Compromís, l’ICIO ascendeix a 605.000 euros. Anteposar el Bé Comú als interessos personals dona bons resultats.

Torreblanca no creix però minva. Baixen els ingressos d’apertura d’establiments havent alta demanda d’ajudes socials. Una societat empobrida necessita un pla de dinamització econòmica que intente revertir la situació però ací es maquilla la realitat. No parlem del polígon industrial, no interessa, ja sabem què interessa a la regidora d’Urbanisme.

Un poble que pren consciència del passat previndrà el futur de manera responsable. Per un 2026 amb consciència de poble.

Portaveu de Compromís Torreblanca