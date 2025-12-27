Con gratitud

Quedan apenas unos días para cerrar el 2025 y es momento de hacer balance con serenidad y, sobre todo, gratitud. Gratitud hacia los vecinos y vecinas de Peñíscola, hacia el tejido social y empresarial, y hacia quienes, desde el Ayuntamiento y otras administraciones, han trabajado con constancia para que nuestra ciudad siga siendo un referente de calidad de vida, patrimonio y turismo responsable en el Mediterráneo.

Este ha sido un año de consolidación. Hemos avanzado en la mejora del espacio público, reforzando la accesibilidad y la seguridad en barrios y zonas turísticas, apostando por una ciudad más amable para quienes viven aquí todo el año.

La modernización de servicios municipales y la digitalización han permitido atender mejor a la ciudadanía, reduciendo tiempos y acercando la administración a las personas. Hemos seguido invirtiendo en mantenimiento del equipamiento urbano y en la puesta en valor de nuestro patrimonio, un activo cultural y económico que nos define y nos proyecta al mundo.

Este año ha confirmado la fortaleza de Peñíscola como destino turístico, con una temporada más diversificada y menos estacional. El trabajo conjunto con el sector ha dado frutos en empleo y actividad, y hemos reforzado la promoción vinculada a la cultura, el deporte y la gastronomía, ampliando la oferta y atrayendo nuevos perfiles de visitantes. A la vez, hemos mantenido el compromiso con la sostenibilidad, convencidos de que cuidar nuestro entorno es la mejor inversión a largo plazo.

No menos importante ha sido el impulso a las políticas sociales. Hemos priorizado la atención a las personas mayores, el apoyo a las familias y la promoción de la igualdad, porque una ciudad progresa de verdad cuando nadie se queda atrás. La colaboración con asociaciones y entidades locales ha sido clave para llegar más lejos y mejor.

Mirando a 2026, nuestros buenos propósitos son claros. Queremos seguir mejorando la movilidad y el espacio público, avanzar en eficiencia energética y en la gestión responsable del agua. Continuaremos trabajando para desestacionalizar el turismo, apoyar al comercio local y fomentar el empleo de calidad. Y, por encima de todo, mantendremos una escucha activa con la ciudadanía, porque las mejores decisiones nacen del diálogo.

Peñíscola es una ciudad con historia, pero también con futuro. Afrontamos el próximo año con ilusión, realismo y la convicción de que, juntos, seguiremos construyendo una Peñíscola más cohesionada, sostenible y próspera. Ese es nuestro compromiso y ese es el camino.

Alcalde de Peñíscola