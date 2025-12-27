Un presupuesto para todos

En tiempo y forma. Por tercer año, Castellón iniciará el nuevo ejercicio con el presupuesto aprobado y listo para su ejecución. El pasado martes, en pleno extraordinario, sacamos adelante las cuentas del 2026. Con un montante de 253.220.203 euros, lo nunca visto, destacan por tener un importante carácter inversor pero, además, por sustentarse en pilares fundamentales como la bajada de impuestos, la apuesta por la vivienda, por la creación de más empleo y un mayor impulso económico. Y, de manera muy importante, por incidir en la mejora de los servicios públicos: con más limpieza, más movilidad y más seguridad.

El principal objetivo del equipo de gobierno que tengo el honor de presidir es mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas y sacar adelante estas cuentas históricas es una muestra de ello. Queremos que los castellonenses estén orgullosos de su ciudad, que sean sus principales embajadores y, para ello, hemos elaborado unas previsiones económicas que marcan la hoja de ruta de una ciudad que ha recuperado la confianza, que vuelve a pensar en grande y que mira al futuro con ambición.

La tercera transformación de Castellón está en marcha. La ciudad ha dejado de ser una ciudad que estaba gris y triste. Ahora su corazón vuelve a latir con fuerza, como esta Navidad, con miles de personas llenando las calles. Y lo seguirá haciendo pues, dentro de este cambio radical ya han finalizado las obras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y, ahora, nuestras calles repletas de flores y de árboles, son el lugar perfecto para pasear, comprar en los comercios y disfrutar de nuestra gastronomía.

Siguiendo con esta tónica, las cuentas del 2026 incorporan casi 20 millones de euros en inversiones reales, lo que supone un incremento del 40,6% respecto al 2025. Esta histórica partida nos permitirá emprender grandes proyectos como el nuevo Mercado Central, cuyas obras comenzarán tras las fiestas navideñas; la reforma de la Pérgola; el nuevo Censal Parc, el mayor bosque urbano de la capital, o la Manzana Albinegra. Son actuaciones transformadoras de Castellón que se unen a otras como los corredores verdes en calles comerciales, la renaturalización de plazas o los oasis climáticos en 18 colegios para que nuestros niños tengan patios con sombras.

Miramos al futuro con ilusión y queremos que los castellonenses también lo hagan. Por ello, por tercer año consecutivo, activamos una nueva reducción de la presión fiscal. Ya saben: el dinero, donde mejor está es en el bolsillo de los castellonenses. En este sentido, como les comentaba la semana pasada, en 2026 rebajamos otro 2% el IBI urbano y ya acumulamos una bajada del 8% para, en 2027, alcanzar el 10% prometido, porque nosotros sí que cumplimos la palabra dada. Además, seguimos exonerando del pago de terrazas a la hostelería, mantenemos reducido el impuesto de circulación o las transmisiones patrimoniales. Y no me quiero olvidar de las medidas para aplacar el basurazo de Pedro Sánchez, con bonificaciones de hasta el 50% del recibo si se visitan los ecoparques en al menos siete ocasiones, y si además se domicilia el recibo de la basura, en otro 3%, entre otras medidas que les animo a consultar en la web municipal.

Castellón no puede seguir creciendo y generar empleo de calidad si no cuenta con un parque de viviendas accesibles para que familias y jóvenes puedan establecerse. Este año hemos comprado 5 viviendas para uso social y se está desarrollando suelo para levantar otras 3.800 (el 40% de las cuales serán VPP) en Censal, Soler i Godes, Riu Sec, Donoso Cortés y Gran Vía. Asimismo, en 2026 se iniciarán las obras de las 123 VPP que levantará la Generalitat en Censal gracias al suelo municipal que hemos cedido, y se culminarán las de las más de 500 casas que se están adecuando dentro del Plan de Barrios. Por otro lado, pondremos en marcha la línea de ayudas al Alquiler Joven, seguiremos comprando pisos para ampliar el parque de vivienda social y crearemos un programa para conectar mayores en situación de soledad no deseada con jóvenes que buscan un hogar.

Les hablaba de la importancia de crear empleo de calidad, la mejor política social que podemos hacer. En 2026 hemos presupuestado 5,8 millones de euros para seguir reduciendo las listas de paro y multiplicando los datos de afiliación a la Seguridad Social. La Formación a la Carta, con una inserción de más del 56%, y el Plan Propio de Empleo, que reserva hasta el 11% de las plazas para personas con discapacidad, son nuestras grandes apuestas. La limpieza, la movilidad y la seguridad también están entre las preocupaciones de los castellonenses. Conscientes de ello, ya tras invertir 26 millones de euros, se ha puesto en marcha el nuevo contrato de limpieza; el transporte urbano también estrenará un contrato con nuevas líneas y el TRAM llegará a la playa a partir de la Semana Santa… Además, se refuerza la Plantilla de la Policía Local hasta alcanzar los 300 agentes. En 2026, más Castellón que nunca. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón