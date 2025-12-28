Un presupuesto de la UJI para el desarrollo social

El pasado 19 de diciembre, el Consejo Social de la Universitat Jaume I aprobó el presupuesto de esta institución para 2026, cumpliendo así una de las funciones esenciales de índole económica que le encomienda la ley orgánica del sistema universitario como órgano de participación y representación de la sociedad en la universidad.

El presupuesto inicial de la UJI para 2026 asciende a un total de 158.483.000,00 euros, de los que 27.477.651,21 euros se destinan a investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entre las previsiones de ingresos y gastos genéricos, no afectados, que ascienden a 140.612.455,06 euros, destacan, en el apartado de ingresos, las transferencias corrientes de la Generalitat valenciana que representan un 78,0% y los correspondientes a matrícula de estudios oficiales, tasas y precios públicos por diversos servicios, 13,6%. En el estado de gastos genéricos cabe citar las previsiones para el pago y cotización del personal de la universidad que suman el 69,7%; para gastos de funcionamiento (consumo eléctrico, limpieza, seguridad, suministros, mantenimientos y gastos generales) se destina el 21,3%; y para inversiones el 7,7%, entre ellas, actuaciones de rehabilitación energética de edificios.

Se configura como un instrumento que facilitará a la universidad adaptarse a los nuevos retos que plantea la sociedad y desarrollar, entre otras, acciones para la contribución a la cohesión social y a la vertebración territorial, consolidando mejoras formativas, de investigación, de innovación y de gestión.

La elaboración del presupuesto para 2026 se ha realizado en un contexto diferente a anteriores ejercicios, teniendo en cuenta que en el mes de octubre de 2025, después de un proceso de negociación de varios años marcados por la incertidumbre presupuestaria, la Generalitat valenciana y las cinco universidades públicas de la Comunitat firmaron un acuerdo por el cual se establece el marco presupuestario a medio plazo que determina el artículo 56 de la ley orgánica del sistema universitario, y el Instrumento de Programación y Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2029. Este acuerdo representa un paso importante que permite establecer nuestro escenario presupuestario para los próximos años.

Considero importante destacar el retorno social de los recursos que se destinan a la universidad, suponiendo una inversión de gran rentabilidad.

Más de 14.000 matriculados

Según los datos de la Memoria Académica de la Responsabilidad Social Universitaria 2024-2025, la UJI ha ofertado 35 titulaciones de Grado, 41 Másteres universitarios y 22 Programas de Doctorado, además de los Másteres propios y los cursos de especialización y formación continuada.

El total de alumnos matriculados en estudios oficiales ascendió a 14.121, de ellos, 11.643 en estudios de Grado, 1.485 en estudios de Máster y 993 en estudios de Doctorado.

Quiero destacar el papel de los consejos sociales de las universidades como órganos de participación de la sociedad en la universidad y espacios de colaboración y rendición de cuentas en el que se interrelacionan con la universidad las instituciones, las organizaciones sociales y el tejido productivo.

Precisamente, el pasado 19 de diciembre, el Consejo Social de la UJI aprobó su Reglamento de Organización y Funcionamiento, texto común para las cinco universidades públicas valencianas, fruto del trabajo conjunto realizado para la inclusión de los cambios previstos en la ley 2/2003, de 28 de enero, de consejos sociales de las universidades públicas valencianas, para adaptarla a la ley orgánica del sistema universitario. Esta modificación normativa incrementa el protagonismo de la sociedad en el proceso de configuración y de adopción de decisiones que afectan al sistema educativo universitario, a través de los consejos sociales.

El presupuesto aprobado permitirá a nuestra universidad seguir cumpliendo sus finalidades al servicio de la sociedad en el ámbito del estudio, la docencia, la investigación, siendo motor de transferencia a la sociedad del conocimiento generado y colaborando en el desarrollo de nuestro entorno.

Sebastián Pla es presidente del Consejo Social de la Universitat Jaume I