El reto de lograr empleo de calidad

Cuatro años después de la aprobación de la reforma laboral, el mercado de trabajo empieza a mostrar una fotografía más matizada que la de los primeros meses. La norma nació para combatir una temporalidad enquistada y durante un tiempo alteró de forma profunda el funcionamiento de sectores enteros entre ellos el de las empresas de trabajo temporal. Hoy las cifras indican que ese impacto inicial ha ido dando paso a una etapa de adaptación en la que las ETT recuperan parte del terreno perdido al calor de la mejora económica y del récord de empleo.

En Castellón los datos también confirman esa tendencia general. Las agencias de intermediación vuelven a mover miles de trabajadores y lo hacen de forma sostenida. No se ha regresado a los niveles previos a la reforma, pero el crecimiento es evidente y revela que las empresas siguen necesitando flexibilidad para responder a picos de actividad campañas concretas o necesidades puntuales de personal. La reforma no ha eliminado esa realidad, simplemente la ha encauzado hacia nuevas fórmulas contractuales.

Una de las claves de este nuevo equilibrio es el peso del contrato fijo discontinuo. Esta modalidad se ha convertido en una pieza central del engranaje laboral y también en un salvavidas para las conocidas como ETT. Permite dar respuesta a actividades cíclicas sin recurrir a la temporalidad clásica y ofrece a los trabajadores una mayor estabilidad formal, aunque no siempre una continuidad real de ingresos. El modelo funciona en términos estadísticos, pero deja abiertas preguntas sobre su impacto a medio plazo.

El perfil de los trabajadores contratados tampoco es casual. Jóvenes varones concentrados en sectores como la hostelería, la industria o la logística dibujan un mercado laboral dinámico pero claramente segmentado. Son ámbitos donde la rotación continúa siendo alta y donde las oportunidades de carrera profesional son limitadas para muchos. Ahí es donde el debate deja de ser cuantitativo y pasa a ser cualitativo.

Sin embargo, el dinamismo que parece rodear a todo lo que tiene que ver con el empleo no puede ocultar una preocupación de fondo que afecta especialmente a los jóvenes. La provincia de Castellón cuenta con una generación altamente formada que en demasiados casos acaba trabajando en puestos que poco tienen que ver con su preparación. La concentración de menores de 25 años en la restauración y el comercio es un síntoma de un desajuste persistente entre el sistema educativo y las necesidades reales del tejido productivo. Es algo que es fácilmente constatable por todos.

Esa brecha genera frustración, precariedad encubierta y una sensación de oportunidad perdida. No es únicamente un problema para los jóvenes; también lo es para la economía que desaprovecha talento y para las empresas que no encuentran los perfiles que necesitan. Las ETT lo saben y advierten de un reto que va mucho más allá de las cifras de contratación.

Es una evidencia que la reforma laboral ha cambiado las reglas del juego y ha logrado avances palpables en la reducción de la temporalidad más abusiva. Pero cuatro años después, el debate debe centrarse en la calidad del empleo y en la capacidad del sistema para ofrecer salidas profesionales acordes a la formación. Recuperar terreno en número de contratos es importante; hacerlo en estabilidad real y en expectativas de futuro lo es mucho más.