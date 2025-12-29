Bienvenido 2026

En Comisiones Obreras entendemos el sindicalismo como el motor que transforma la realidad de la clase trabajadora. El año 2025 no ha sido un año cualquiera; ha sido el reflejo del trabajo constante en las mesas de negociación y del empuje imprescindible de la movilización en las calles. Un año en el que hemos vuelto a demostrar que los derechos se conquistan organizándose y luchando de manera colectiva.

En un contexto social y económico complejo, desde CCOO hemos logrado avances que impactan directamente en la vida cotidiana de miles de personas trabajadoras. Uno de los grandes logros ha sido la consolidación de cláusulas de revisión salarial que protegen el poder adquisitivo frente a la inflación. Salarios con futuro que no solo garantizan estabilidad económica, sino también dignidad y reconocimiento al esfuerzo de quienes sostienen la economía con su trabajo diario.

Este 2025 que está cerca de su fin también ha sido un año para ganar tiempo de vida. Los avances en la reducción de la jornada laboral y la regulación del derecho a la desconexión digital suponen un cambio de paradigma: trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Son conquistas que mejoran la conciliación, la salud mental y la calidad de vida, especialmente en un mundo laboral cada vez más exigente.

La igualdad real ha ocupado un lugar central en nuestra acción sindical. El refuerzo de los planes de igualdad y la lucha contra la brecha salarial han avanzado en todos los sectores, consolidando derechos y corrigiendo desigualdades históricas. Al mismo tiempo, se han impulsado nuevas medidas en materia de salud y seguridad laboral, con protocolos frente a riesgos emergentes y frente a los efectos del cambio climático en los centros de trabajo.

Nada de esto ha sido regalado. Detrás de cada acuerdo y de cada mejora hay miles de delegados y delegadas defendiendo la dignidad laboral día a día. Recordar de dónde venimos es la mejor forma de saber hacia dónde vamos.

Cerramos 2025 con orgullo colectivo y mirada de futuro. Comisiones Obreras avanza hacia 2026 con nuevos propósitos, más fuerza y la misma convicción: seguir sumando y seguir ganando.

Desde CCOO os deseamos un feliz año nuevo. Que 2026 venga cargado de salud, derechos, solidaridad y fuerza colectiva para seguir avanzando juntas y juntos.

Secretaria de la mujer de la UI CCOO Comarques del Nord