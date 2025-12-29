Cumpliendo la palabra dada a los ondenses

Despedimos el año 2025 y el balance no puede ser más positivo. Nuestro programa electoral, con el que conseguimos una abrumadora confianza de los ondenses para gestionar los intereses comunes de todos, se encuentra mayoritariamente ejecutado y nos permite enfocar un 2026 lleno de actividad y de muchas obras que van a mejorar considerablemente la calidad de vida de todos los vecinos.

Tenemos ya en marcha el techado de la pista exterior del Pabellón Municipal, para que todos nuestros deportistas puedan seguir practicando deporte incluso en días de lluvia. También estamos llevando adelante las obras de la nueva plaza de España, que convertiremos en un refugio climático para sumar bienestar a todos los ondenses. El Rooftop Campaneta avanza a muy buen ritmo y pronto podremos sumar este recurso turístico y patrimonial de primer nivel.

Las obras de la ladera del Castillo, el Jardín de las Mil y Una Noches, ya han comenzado y constituirán la primera fase del gran Pulmón Verde de Onda. Una obra esperada por los vecinos y que cambiará para siempre la imagen que tenemos de nuestra fortaleza; por fin podremos culminar un paseo alrededor de nuestro Castillo de las 300 Torres de forma completa y rodeados de naturaleza.

Un capítulo especial merece la nueva zona deportiva, para todos y de acceso gratuito, en El Carmen: un espacio pensado para la práctica del deporte y la diversión de los más pequeños, y que estamos convencidos de que será muy útil para todos. Este proyecto se completará con la reapertura del Museo de Ciencias Naturales. Y es que un recurso cultural de este nivel no podía permanecer cerrado, privando a miles de niños y visitantes de aprender dentro de sus paredes.

Hemos iniciado ya las obras de reforma del antiguo centro de bomberos voluntarios para transformarlo en el Ágora Onda y, a ello, seguirá la actuación de L’Alquería Cultural. De esta forma, podremos dotar de unas nuevas instalaciones culturales, así como de una nueva biblioteca infantil y salas de estudio, a toda la zona de expansión de nuestro municipio. Acercamos así servicios esenciales a los ondenses que residen en esta área.

Despedimos el 2025 con la sensación del trabajo bien hecho y con la certeza de no haber desperdiciado el tiempo. Esperamos un 2026 con absoluta ilusión.

Alcaldesa de Onda