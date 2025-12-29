Las obras ya

Si no queremos repetir catástrofes como la dana, además de investigar bien sus causas y sus culpables y exigir responsabilidades, hay que tomar medidas. Implantar controles como los que tienen otros cauces y que no instala la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero sobre todo hacen falta obras hidráulicas. Las que están planificadas hace decenas de años, pero que Zapatero, Teresa Ribera, Ximo Puig y otros decidieron no hacer, quizás por dinero, unos 500 millones frente a daños de 18.000, que estupidez. O quizás por presión de los ecolojetas que valoran más las cañas que las personas.

Está claro que el Plan Sur, que se hizo en época de Franco salvo la ciudad de Valencia. Pues ahora hay que hacer un plan sur metropolitano y en toda la Comunidad encargarse de los barrancos, limpiar, profundizar y encauzar. Hay que hacer las presas de Cheste y Villamarchante, profundizar el cauce del Turia, para que su caudal sea mayor, estanques de tormentas, zonas de laminación y almacenamiento de agua, desvío de barrancos, etc. Obras que ahorran más de lo que cuesten, que salvan vidas, lo más importante y que hacen falta, porque tarde o temprano volverá a llover con intensidad y sin ellas no hay defensa.

Ya ha pasado más de un año y no se ha hecho nada, o sea que hay que empezar ya, rápido y no esperar al 2030 como anuncia el Gobierno, que claramente pasa de nosotros, según Zulema Pérez, la nueva delegada para la reconstrucción tras su antecesor que había mentido en su capacitación. Mentiras y desinterés. Tenemos que reclamar con determinación porque si no estamos condenados a ahogarnos.

Notario y doctor en Derecho