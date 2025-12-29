Opinión | A FONDO
Un pressupost per a seguir avançant
Aprovar un pressupost no és només quadrar números. És, sobretot, definir un rumb. Dir on vols anar com a ciutat, quines són les teues prioritats i quin model de futur defenses. El pressupost municipal de 2026, aprovat fa uns dies, és l’onzé pressupost d’este govern que va començar en 2015 i respon exactament a això. Amb 56 milions d’euros, és el pressupost més alt de la història de la Vall d’Uixó i la millor expressió d’un projecte de ciutat consolidat després d’una dècada de treball, planificació i gestió responsable. És un pressupost per a seguir avançant.
No és casualitat que siga el pressupost més ambiciós que hem tingut mai. Ho és perquè la Vall ha crescut, perquè hem sabut aprofitar oportunitats com els fons europeus i perquè hem demostrat que sabem gestionar, executar i transformar els recursos públics en millores reals per a la ciutadania. Parlem d’un pressupost expansiu, de progrés i de futur, que combina grans projectes transformadors amb el reforç del dia a dia i dels serveis públics essencials, que són la nostra prioritat.
El capítol d’inversions supera els 19 milions d’euros, també el més alt mai aprovat. I darrere d’esta xifra hi ha projectes concrets, visibles i en marxa, que en 2026 finalitzaran. Actuacions finançades amb fons europeus que ja estan modernitzant la ciutat, com la rehabilitació de la Colònia San Antonio, el Museu de la Fàbrica de la Llum i el seu entorn, l’ampliació i reforma de l’edifici de l’Ajuntament o l’excavació del poblat de Sant Josep. Projectes que no són promeses, sinó realitats que es culminaran i que deixaran empremta, perquè la nostra ciutat portava molts anys parlant d’ells.
A estes inversions se sumen altres finançades amb fons propis que responen a necessitats llargament reivindicades: la segona fase del segon pavelló poliesportiu, el canvi de la gespa dels camps de futbol de la Moleta, el parc aquàtic de Sant Josep o la millora d’infraestructures educatives. En este àmbit, el pressupost preveu actuacions als centres de l’Assumpció i Lleonard Mingarro, després d’haver superat els entrebancs i bloquejos imposats per la Generalitat valenciana; a més de la finalització del CEIP Rosario Pérez i les obres ja iniciades al CEIP Sant Vicent. Tenen un pes important als comptes perquè invertir en educació, esport i espais de convivència és invertir en futur.
El pressupost també contempla millores en centres socials, centre de dia, biblioteca municipal, teatre municipal, cementeri, la rehabilitació de l’edifici de la Policia Local, la finalització de la zona de jocs del carrer Balmes, la segona fase del carrer Guzmán, la construcció de l’aula natura i actuacions en parcs i jardins a diferents barris. És una mirada integral a la ciutat, perquè entenem que la qualitat de vida es construeix tant amb grans projectes com amb l’atenció al dia a dia.
Al mateix temps, reforcem el que mai pot fallar: els serveis públics. Més de 8,1 milions d’euros es destinen a serveis socials, reafirmant una aposta clara per la justícia social, la igualtat i la cohesió. També es reforcen àrees com l’ocupació, l’esport, la cultura i el patrimoni, la joventut (amb la creació d’ajudes al transport públic), el control de plagues, el comerç local i la vida als barris. Perquè governar no és només inaugurar, és també cuidar el que ja tenim.
Este nou pressupost és també la prova que el nostre model funciona. Fa deu anys vam començar a construir una manera de fer política basada en la planificació, la serietat i la proximitat. Hui, eixe model està consolidat. No improvisem, no vivim del titular fàcil ni del soroll. Executem. I això es veu en les xifres, però sobretot al carrer: mai la Vall ha tingut tantes inversions en marxa com ara.
Davant d’això, hi ha qui continua instal·lat en la crítica permanent i en l’absència de propostes i d’alternatives reals, com es va veure al ple municipal en el qual vam aprovar el pressupost. És legítim discrepar, però governar exigeix projecte, capacitat de gestió i una visió clara de ciutat. El pressupost de 2026 marca un rumb nítid i respon a una idea de futur que no es construeix des del no a tot, sinó des del treball constant.
Encetem així un nou any amb un full de ruta clar, amb recursos, amb ambició i amb responsabilitat. Un pressupost que consolida tot el que ja està en marxa i que obri noves oportunitats per a continuar modernitzant la Vall d’Uixó, millorant els barris, reforçant els serveis públics i generant oportunitats. Un pressupost construït des de la planificació i el rigor, pensat per a les persones i per al futur, que demostra que governar és prendre decisions i complir-les. Perquè avançar no és una consigna ni un eslògan de campanya: és una manera de fer política, és una manera de governar i és el camí que la Vall d’Uixó porta recorrent des de fa deu anys. I seguim!
Alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
Suscríbete para seguir leyendo
- Cortan la N-340 en Castellón por inundación total de la vía
- Accidente viral en un párking de Vinaròs en Nochebuena: 'Madre mía la que está liando, se está cargando el túnel
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar
- Aviso amarillo para el domingo en Castellón por lluvias y tormentas
- Todos los horarios de la Nochevieja en Castelló
- ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera
- Ya hay fecha: Burriana estrenará el primer centro de interpretación citrícola de la Comunitat Valenciana