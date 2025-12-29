Opinión | LA RÚBRICA
La responsabilidad de gobernar
El 28 de mayo de 2023 acudimos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Lo hicimos con el objetivo de definir el próximo gobierno municipal y la Serratella, soberana, decidió.
Hoy nos preguntamos si quienes gobiernan evaluaron desde el prisma de la responsabilidad el paso que daban. Porque presentarse a unas elecciones no es un acto menor ni una simple aspiración personal, es velar por aquello que trasciende los intereses individuales: el bienestar colectivo, la justicia, la convivencia y la dignidad de cada persona.
La decisión de nuestro pueblo forjó un gobierno que, superado ya el ecuador del mandato, nos preguntamos a qué se dedica. Esa obligación inherente al cargo de cuidar de lo que es de todos, de resolver problemas, de mejorar recursos y de emprender proyectos se ha extinguido si es que alguna vez existió.
Y nos planteamos si nuestro pueblo merece este castigo. Porque sabemos que gobernar no es pasearse ni acudir de visita. Es implicarse, desde la entrega sincera al servicio público.
Quienes llegaron creyendo que ser elegidos les otorgaba privilegios, se equivocaron. Quienes pensaron que su cargo les serviría para la promoción personal, erraron. Quienes creyeron que convertirse en equipo de gobierno les iba a garantizar más aplausos que deberes, no acertaron.
Hoy pedimos, a ese equipo de gobierno que fue elegido en las urnas, que recuerde que su deber es responsabilidad. Que la Serratella debe ganar y no perder. Que solo nuestro pueblo importa. Ahora y siempre.
¡Feliz 2026 vecinos!
Portavoz del PP en la Serratella
