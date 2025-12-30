Un balance positivo

El cierre de un ejercicio anual siempre es una oportunidad valiosa para detenernos, analizar y valorar todo el trabajo realizado y, en el caso de Benicàssim, el balance que hacemos desde el Ayuntamiento nos deja un mensaje positivo, pues avanzamos con paso firme, sabiendo combinar la prudencia con la responsabilidad que nos caracteriza, trabajando con el objetivo claro de seguir haciendo de nuestra gestión una apuesta que mejore la calidad de vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas.

Quizá uno de los aspectos más destacables en cualquier balance municipal es el poder demostrar, con datos, una gestión responsable de las cuentas públicas, que son las de todos nuestros vecinos, por ello puedo decir con orgullo que a pesar de vivir en un contexto marcado por la incertidumbre de no saber si el Gobierno central será capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado que incluyan todo lo que adeuda a Benicàssim, desde el Ayuntamiento hemos sabido mantener el equilibrio presupuestario con una economía saneada que nos permite acometer nuevas inversiones necesarias para el crecimiento de la ciudad, sin renunciar por ello a las inversiones dependientes de otras administraciones.

Una estabilidad que nos solo viene a reforzar la confianza de la ciudadanía sino que, además, sigue consolidando a Benicàssim como un municipio dinámico, atractivo y lleno de oportunidades para quienes han decidido emprender y desarrollar aquí su proyecto vital.

Hemos superado la barrera de los 20.000 ciudadanos censados, aunque la ciudad presta servicios para muchas más personas a lo largo de todo el año, por ello hemos dimensionado los contratos de servicios para adaptarlos a la nueva realidad de Benicàssim y poder así atender las demandas de nuestros vecinos. Actuaciones que no siempre generan grandes titulares, pero que construyen un entorno más cuidado, accesible y habitable.

La cultura y el turismo continúan siendo los pilares fundamentales del modelo de ciudad donde vivimos. Y seguimos apostando por una programación cultural diversa y de calidad, capaz de atraer visitantes durante todo el año y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas de ocio para la población local. Y es que el equilibrio entre proyección exterior y vida cotidiana, es una de las claves del éxito de Benicàssim.

Crecemos como destino turístico, manteniendo el orgullo de pertenencia por nuestras costumbres, tradiciones y raíces más profundas. Y es que Benicàssim es una ciudad amable, hospitalaria y acogedora con quien viene a visitarnos y con quien decide quedarse a vivir. Por eso, en 2025 hemos impulsado con fuerza las políticas de apoyo a nuestras personas mayores, las familias y los colectivos más vulnerables, demostrando esa sensibilidad que debe demostrar la administración, que va más allá de los números.

Abrimos las puertas del CEAM para que nuestros mayores pudieran realizar sus talleres de envejecimiento activo, cognitivo y de psicomotricidad, en un espacio nuevo, amplio y con los servicios necesarios. Y, a lo largo del 2026, pondremos en marcha la apertura del Centro de Día para la atención asistencial a personas dependientes, poniendo de relieve que nuestra gestión municipal se centra en las personas, reforzando y ampliando los servicios sociales y fomentando la cohesión social.

Por supuesto que, como en cualquier gestión pública, quedan retos por afrontar. La mejora continua de la movilidad, la sostenibilidad ambiental o el acceso a la vivienda, son desafíos presentes en nuestra agenda municipal. Sin embargo, el trabajo realizado nos permite afirmar que Benicàssim encara el nuevo año desde una posición sólida, con planificación y proyección de futuro.

Porque, en definitiva, el balance anual del Ayuntamiento de Benicàssim no es solo un compendio de datos y actuaciones, sino el reflejo de un proyecto de municipio que apuesta por la estabilidad, el progreso y el bienestar colectivo. Un balance positivo que nos reafirma y sienta las bases para seguir construyendo, entre todos, el Benicàssim que queremos.

Y para ello iniciaremos el nuevo año con ilusión renovada, la que traen siempre los comienzos. Con ganas, energía y mucha responsabilidad. Lo afrontamos con ilusión, con trabajo diario y con una firme apuesta por el progreso, sabiendo que cada pequeño paso cuenta cuando se da pensando en las personas. Seguiremos estando cerca de nuestros vecinos y vecinas, escuchando, dialogando y actuando para dar respuesta a sus necesidades reales. Porque Benicàssim lo construimos entre todos, desde la cercanía, el esfuerzo compartido y la confianza. Con ese compromiso, seguiremos trabajando para construir juntos el futuro que merecemos. Feliz 2026.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora