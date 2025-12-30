Bernabé y la debacle del PSOE

El hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez en Extremadura, semillero histórico del más sólido voto socialista, ha provocado la consabida huida hacia adelante que viene caracterizando al sanchismo seguidor de su Mesías particular, fiel a la biblia política diseñada por la legión de sesudos asesores que anidan en la Moncloa. Texto en su día remodelado y dictado por ÉL a su negra literaria Irene Lozano, eficaz amanuense, con el esclarecedor título de Manual de resistencia. Los acólitos mejor colocados en la cohorte de Sánchez llevan días diciendo tonterías sobre la debacle del sanchismo en el que fuere mayor caladero de votos del Partido Socialista, exprimiendo el ya manido método sanchista/goebbeliano de manipular la realidad manejando oscura propaganda, tal cual la famosa frase de resuelta utilidad en el III Reich: «Una mentira repetida mil veces se convierte en una gran verdad». La mayoría de españoles ni es timorata ni se chupa el dedo. Y entre las propias huestes socialistas van surgiendo voces críticas, caso del exministro Jordi Sevilla, portavoz de una alternativa socialdemócrata, ante la magnitud de deterioro del PSOE de Sánchez, desde Ferraz a la Presidencia del Gobierno. El legítimo planteamiento de Sevilla y quienes lo siguen ha recibido el insulto de la guardia pretoriana de Sánchez, destacando las fieles voces de Óscar Puente y Óscar López, dos clarividentes ejemplos de lo que es el movimiento sanchista.

En la Comunidad Valenciana, siguiendo las directrices del Mesías desaparecido tras la aparatosa coz electoral, la número cuatro del aparato de Ferraz, Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía de Valencia, abre fuego graneado a los pocos días de la reunión entre Sánchez y el president de la Generalitat, poniendo de manifiesto la pantomima del jefe del Ejecutivo al comprometerse con su homónimo en el Consell a restablecer las relaciones entre los gobiernos central y autonómico en favor de los cientos de miles de valencianos damnificados por la dana del 29-O. Mientras el domingo Pérez Llorca aseguraba en estas páginas que desde la administración autonómica ya ha sido remitida al Gobierno la petición de creación de la Comisión Mixta para la reconstrucción de las zonas devastadas, tal como se comprometió Sánchez, la máxima representante gubernamental en la Comunitat, Bernabé, arremetía el día anterior contra el PP pidiendo la dimisión del presidente Feijóo. La también candidata socialista a la alcaldía de Valencia, obviando la responsabilidad que le confiere el cargo de Delegada del Gobierno, primando en su anhelo el rédito político, no se para en barras: «Es doloroso, terrible, catastrófico y, sobre todo, humillante la gestión del PP estos 14 meses de engaños, manipulaciones y con grandes mentiras». La incompetencia inicial de Mazón nunca fue enmendada por Sánchez, máximo responsable en decretar la emergencia nacional, como sí sugirió Feijóo. Llegaron antes los voluntarios civiles que los dispositivos del Estado, enviados en cuentagotas. El mismo Estado al que representa Bernabé.

Periodista y escritor