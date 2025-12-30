Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorpresa en MorellaCaso VillamanínPrimitiva en CastellónComprar viviendaCuna de la cerámicaQuiosco MilotxaTaller mecánico ilegal
instagramlinkedin

Opinión

Marta Barrachina

Marta Barrachina

Complim amb recursos, certeses i futur

Des de la Diputació posem en marxa un pressupost de 216 milions d’euros que injecta recursos a cada racó de la nostra terra i garanteix oportunitats al més alt nivell. I ho fem amb una idea clara: primer les persones, sempre els municipis

La província comença 2026 amb més que un canvi de calendari: comencem l’any amb certeses. Amb un pressupost que activarem en gener de manera inmediata. Amb recursos reals i disponibles per als castellonencs i per als 135 municipis de la nostra província. Amb un compromís que no es queda en titulars, sinó que es tradueix en transferències, en inversions, en serveis i en oportunitats. Des de la Diputació posem en marxa un pressupost de 216 milions d’euros que injecta recursos a cada racó de la nostra terra i garanteix oportunitats al més alt nivell. I ho fem amb una idea clara: primer les persones, sempre els municipis.

Mentre altres administracions s’allunyen de la seua principal obligació —aprovar uns pressupostos que donen estabilitat, respostes i capacitat d’acció—, en la Diputació fem just el contrari: complir. Complir amb rigor i amb responsabilitat. Perquè quan un ajuntament necessita actuar, no pot esperar. I perquè quan una família, un major, un jove emprenedor o una xicoteta empresa necessita que el seu municipi avance, la política no pot quedar-se bloquejada. Per això vam aprovar els comptes el 2 de desembre i estaran en marxa de manera inmediata. Així es governa: amb planificació, amb treball i amb respecte als ciutadans.

Diem —i ho sostinc amb orgull— que la província creix, més que mai, amb polítiques que resolen problemes i generen desenvolupament fins a l’últim racó de la nostra terra. Això és el municipalisme que compleix. I eixe municipalisme es veu, de manera directa, en dos pilars vertebrals que hui comencen a fer efecte en els 135 municipis: el Pla Impulsa, amb una inversió històrica de 32,5 milions d’euros, i el Fons de Cooperació Municipal, dotat amb 15,2 milions d’euros. Dues eines que transfereixen recursos als ajuntaments perquè facen el que millor saben: prioritzar, decidir i actuar.

Pla Impulsa

El Pla Impulsa és la major inversió de la història en un programa que dona llibertat als municipis per a destinar recursos a infraestructures o despesa corrent. Llibertat per a atendre l’urgent i també per a construir l’important. Llibertat perquè l’alcalde o l’alcaldessa d’un poble xicotet —especialment de l’interior— puga triar la solució que la seua gent necessita, sense tuteles i sense demores. I activem també el Fons de Cooperació, que arriba de manera directa per a garantir recursos enfront de l’infrafinançament que pateix la nostra terra. Quan no arriba el que per justícia mereix Castelló, aquesta Diputació no mira cap a un altre costat: es posa al costat dels municipis.

I especialment al costat dels que menys tenen. Perquè ho dic alt i clar: els xicotets municipis són la nostra principal raó de ser. Per això, aquest pressupost injecta 50,9 milions d’euros d’inversió directa per a generar prosperitat. Perquè la igualtat real entre castellonenques no es defensa amb discursos, es defensa assegurant que viure a l’interior no siga sinònim de renunciar a serveis, a infraestructures, a futur.

Acció municipalista

A eixa acció municipalista se sumen altres instruments decisius: el Fons contra el Despoblament; el pla per a Municipis Turístics i els convenis singulars, dotats amb 3 milions d’euros, una eina directa, àgil i eficaç per a respondre a necessitats concretes que ens plantegen els ajuntaments. Aquest és el tipus d’administració en la que crec: la que està, la que acompanya, la que resol.

I aquest pressupost també és cuidar: cuidar del territori i sostindre el cor social de la nostra província. L’àrea de Benestar Social i Igualtat de la Diputació de Castelló creix un 4,7% fins a 12,52 milions, ampliem fins a 3,2 milions l’atenció als Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP), les Unitats de Conciliació Familiar (UCF) i les escoletes matineres. Des dels més xicotets fins als nostres majors, volem que sàpiguen en fets que en la Diputació tenen la seua casa: amb transport a demanda o amb suport a associacions de jubilats, entre altres iniciatives de caire social.

Tot això sense oblidar un eix imprescindible: l’aigua. Garantir-la és garantir futur. Hui hi ha 14 infraestructures en execució per valor de 9,6 milions d’euros i treballem en la redacció de tres nous projectes. No són paraules: són fets.

Res d’això seria possible sense un equip entregat i sense el talent d’una província que no es rendeix. Castelló té un potencial incalculable i un poder que creix en cada persona que treballa, emprén, cuida i somia ací. Per això, en 2026, continuarem complint. I ho seguirem fent amb l’emoció de servir, amb la força del treball en equip i amb la convicció que la millor política és la que arriba, la que es nota i la que transforma.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents