Opinión
Complim amb recursos, certeses i futur
Des de la Diputació posem en marxa un pressupost de 216 milions d’euros que injecta recursos a cada racó de la nostra terra i garanteix oportunitats al més alt nivell. I ho fem amb una idea clara: primer les persones, sempre els municipis
La província comença 2026 amb més que un canvi de calendari: comencem l’any amb certeses. Amb un pressupost que activarem en gener de manera inmediata. Amb recursos reals i disponibles per als castellonencs i per als 135 municipis de la nostra província. Amb un compromís que no es queda en titulars, sinó que es tradueix en transferències, en inversions, en serveis i en oportunitats. Des de la Diputació posem en marxa un pressupost de 216 milions d’euros que injecta recursos a cada racó de la nostra terra i garanteix oportunitats al més alt nivell. I ho fem amb una idea clara: primer les persones, sempre els municipis.
Mentre altres administracions s’allunyen de la seua principal obligació —aprovar uns pressupostos que donen estabilitat, respostes i capacitat d’acció—, en la Diputació fem just el contrari: complir. Complir amb rigor i amb responsabilitat. Perquè quan un ajuntament necessita actuar, no pot esperar. I perquè quan una família, un major, un jove emprenedor o una xicoteta empresa necessita que el seu municipi avance, la política no pot quedar-se bloquejada. Per això vam aprovar els comptes el 2 de desembre i estaran en marxa de manera inmediata. Així es governa: amb planificació, amb treball i amb respecte als ciutadans.
Diem —i ho sostinc amb orgull— que la província creix, més que mai, amb polítiques que resolen problemes i generen desenvolupament fins a l’últim racó de la nostra terra. Això és el municipalisme que compleix. I eixe municipalisme es veu, de manera directa, en dos pilars vertebrals que hui comencen a fer efecte en els 135 municipis: el Pla Impulsa, amb una inversió històrica de 32,5 milions d’euros, i el Fons de Cooperació Municipal, dotat amb 15,2 milions d’euros. Dues eines que transfereixen recursos als ajuntaments perquè facen el que millor saben: prioritzar, decidir i actuar.
Pla Impulsa
El Pla Impulsa és la major inversió de la història en un programa que dona llibertat als municipis per a destinar recursos a infraestructures o despesa corrent. Llibertat per a atendre l’urgent i també per a construir l’important. Llibertat perquè l’alcalde o l’alcaldessa d’un poble xicotet —especialment de l’interior— puga triar la solució que la seua gent necessita, sense tuteles i sense demores. I activem també el Fons de Cooperació, que arriba de manera directa per a garantir recursos enfront de l’infrafinançament que pateix la nostra terra. Quan no arriba el que per justícia mereix Castelló, aquesta Diputació no mira cap a un altre costat: es posa al costat dels municipis.
I especialment al costat dels que menys tenen. Perquè ho dic alt i clar: els xicotets municipis són la nostra principal raó de ser. Per això, aquest pressupost injecta 50,9 milions d’euros d’inversió directa per a generar prosperitat. Perquè la igualtat real entre castellonenques no es defensa amb discursos, es defensa assegurant que viure a l’interior no siga sinònim de renunciar a serveis, a infraestructures, a futur.
Acció municipalista
A eixa acció municipalista se sumen altres instruments decisius: el Fons contra el Despoblament; el pla per a Municipis Turístics i els convenis singulars, dotats amb 3 milions d’euros, una eina directa, àgil i eficaç per a respondre a necessitats concretes que ens plantegen els ajuntaments. Aquest és el tipus d’administració en la que crec: la que està, la que acompanya, la que resol.
I aquest pressupost també és cuidar: cuidar del territori i sostindre el cor social de la nostra província. L’àrea de Benestar Social i Igualtat de la Diputació de Castelló creix un 4,7% fins a 12,52 milions, ampliem fins a 3,2 milions l’atenció als Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP), les Unitats de Conciliació Familiar (UCF) i les escoletes matineres. Des dels més xicotets fins als nostres majors, volem que sàpiguen en fets que en la Diputació tenen la seua casa: amb transport a demanda o amb suport a associacions de jubilats, entre altres iniciatives de caire social.
Tot això sense oblidar un eix imprescindible: l’aigua. Garantir-la és garantir futur. Hui hi ha 14 infraestructures en execució per valor de 9,6 milions d’euros i treballem en la redacció de tres nous projectes. No són paraules: són fets.
Res d’això seria possible sense un equip entregat i sense el talent d’una província que no es rendeix. Castelló té un potencial incalculable i un poder que creix en cada persona que treballa, emprén, cuida i somia ací. Per això, en 2026, continuarem complint. I ho seguirem fent amb l’emoció de servir, amb la força del treball en equip i amb la convicció que la millor política és la que arriba, la que es nota i la que transforma.
