Frente al ruido, más PSOE

Vivimos tiempos de ruido. Y frente al ruido, la mejor respuesta siempre son los datos. Datos que confirman que España cierra 2025 consolidando el mejor ciclo económico en décadas. No es una valoración partidista: lo avala la Comisión Europea, que prevé un crecimiento del 2,9%, el doble de la media de la Unión Europea.

Miramos al futuro con una confianza inédita en los últimos 20 años. Por primera vez, España cerrará el ejercicio con un déficit inferior al de Alemania, una muestra clara de responsabilidad fiscal que genera estabilidad y atrae inversión. Ese clima de confianza es el oxígeno que necesitan nuestras pymes: solo en el último año se han creado casi 50.000 nuevas empresas en el país, un dinamismo del que también participa el tejido productivo de Castelló.

Pero la macroeconomía no sirve de nada si no llega a la nevera de las familias. Y está llegando. Detrás de la cifra récord de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social hay miles de castellonenses que hoy tienen un empleo digno y estable, respaldado por un salario mínimo que ha subido un 61% en los últimos años. Detrás de la estabilidad fiscal hay más de diez millones de pensionistas (muchos de ellos en nuestra provincia) que mantienen su poder adquisitivo. En Castelló, la acción del Gobierno de España se traduce en hechos concretos. Desde 2018, el ministerio ha movilizado más de 24,1 millones de euros para la protección de nuestro litoral. Y si miramos al futuro, la modernización de los recursos hídricos ya supera los 12 millones de euros de inversión. Entramos en 2026 con el rumbo claro: seguir modernizando Castelló y protegiendo a su gente. Nuestra política: eficacia, gestión y convivencia.

Subdelegada del Gobierno en Castellón