Hospital de las villas

Desde diciembre de 1936, varias villas de Benicàssim fueron incautadas para servir como casas de reposo a brigadistas internacionales y soldados republicanos combatientes en Madrid y Teruel. Villa Pons fue hospital junto a las villas Oliag (hoy apartamentos); Villa Margarita, economato y matadero; Villa Pilar, rebautizada como General Miaja, fue archivo general… El hotel Voramar, que lució el rótulo Villa Frente Popular, disponía de dos plantas y fue el principal recinto hospitalario con quirófano, organizado por los hermanos Peña, médicos de Castellón, militantes de UGT y Esquerra Valenciana, respectivamente. El checo Bedrich Kiss, cirujano jefe, contó con médicos de varias nacionalidades que aplicaron eficaces técnicas en el tratamiento de heridas de bala sobre piel y huesos. La doctora vienesa Brauner dirigía el orfanato en las villas Elisa y adyacentes, que contaron con una escuela. La red hospitalaria llegó a disponer de centenares de camas, 25 enfermeras, unas castellonenses y otras evacuadas de Madrid, y unas 40 mujeres de la limpieza, más jóvenes locales para velar enfermos. El futuro dirigente yugoslavo Josip Broz Tito fue uno de los pacientes hospitalizados.

Los escritores Alejo Carpentier, Hemingway, Erhenburg y, tal vez, Dos Passos visitaron las villas en 1937. Del testimonio de su presencia, el primero dejó un novelesco y preciso relato en el libro La consagración de la primavera, en el que narra la actuación del bajo norteamericano de color y ferviente comunista Paul Robeson, creador e inolvidable intérprete de Old man river.

