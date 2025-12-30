Opinión | El Trasluz
Mejor que normal
Tras apagar la luz, y mientras daba un repaso mental a las tareas del día siguiente, sentí ese leve vértigo que anticipa el sueño y me dormí. Nada extraordinario. Más tarde, al abrir los ojos, comprobé que no estaba en mi habitación, sino en una especie de sala sin paredes, iluminada con una luz como de quirófano que no venía de ningún sitio. Delante de mí, un hombre, o un ente que jugaba a serlo, hojeaba unos papeles.
-Por fin -dijo sin levantar la vista-. Ha tardado.
-¿Qué dice?
-Le explico. No se podrá despertar hasta que lleguemos a un acuerdo.
-¿Un acuerdo?
-Sí. Esto no es un sueño, tampoco es la vigilia. Es el Entrelugar. Se encuentra usted en el Entrelugar. Y hay burocracia, hay papeleo, como en todas partes. Conviene negociar su regreso. Tendrá usted que ofrecer algo.
Entonces me di cuenta de que no recordaba mi nombre. Ni mi edad. Ni si tenía hijos. Todo eso, pensé, debía de estar en los papeles que el hombre repasaba delante de mí.
-¿Qué tengo que dar?
-No siempre es algo -dijo-. A veces se trata de una cuestión de la que debe hacerse cargo.
Se inclinó hacia mí. Sus ojos me resultaban extrañamente familiares, como si fueran los míos, para decirlo todo.
-¿Está dispuesto entonces? -añadió.
Asentí por miedo a no ser capaz de despertarme. Él deslizó un papel hacia mí. No tenía letras, pero al tocarlo comprendí que lo que debía aceptar era la ilusión, de que el mundo, allá afuera, al otro lado del sueño, y pese a Trump y Cía, seguía siendo un lugar sólido, confiable, real.
-Una vez firme -advirtió-, no volverá a estar completamente seguro de encontrarse despierto. Pero podrá salir de aquí.
Firmé. La sala se disolvió.
Amanecí en mi cama. El sol entraba a gritos por la ventana. El día era espléndido. Todo parecía normal, mejor que normal. Hasta que, al lavarme la cara, vi en el espejo que mis ojos no eran exactamente los míos. Alguien que no era yo me observaba desde ellos.
- Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
- Arde una empresa de muebles de la Vall d’Uixó y el fuego obliga a desalojar el centro de diálisis contiguo
- Las bromas del Día de los Inocentes en Castellón: del nuevo campo de tiro en la Muntanyeta de Betxí a las campanadas de Carla Nebot y Raúl Puchol en À Punt
- Persecución en Castellón: Un ladrón huye de la policía tras cometer 31 robos en vehículos y en una vivienda
- De Castelló a Hollywood: Profesor en su propio gimnasio con casi 85 años y amigo de Schwarzenegger y David Hasselhoff
- Una peluquería difunde el vídeo de un robo de 2.000 euros para dar con el culpable
- Hallan el cuerpo de la niña española desaparecida en el naufragio del barco de Indonesia
- Respiro para el azulejo: La UE incluye al sector cerámico en las subvenciones por el CO2