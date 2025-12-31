Opinión
Economia injusta
Va ser un economista de prestigi com John Kenneth Galbraith qui va dir que allò que el que era bo per a Wall Street no ho era forçosament per a la gent.
I no cal mirar o escoltar un poc el que diuen els diaris i les televisions o les xarxes socials per a topar-se de cara amb els resultats impressionants que proclamen als quatre vents els beneficis de les empreses. Principalment de les grans corporacions. Ja siguen les espanyoles o les europees. I no parlem de les dels Estats Units , de les xineses o les del Japó. Totes apareixen en números verds. I no ara, enguany, sinó des de en fa uns quants anys. I poc importa que guerres, catàstrofes socials, incendis o riuades turmenten maliciosament grans quantitats de població arreu del món. Els beneficis empresarials van sempre en augment. Es repeteix una vegada i una altra allò que la saviesa popular sempre ha dit « els rics sempre guanyen»
I és ben cert. Perquè el fet és que la majoria de la població, a les masses mudes , no els importa que els poderosos de la pela guanyen més. Sempre i quan això no vaja en detriment de la resta de la població. I aquest punt és insuportable.
On hem anat a parar!
Davant les xifres astronòmicament positives de bancs, elèctriques, petrolieres o holdings de lloguer, cal posar-hi els de la gent que viu en situació de pobresa. I fins i tot de pobresa extrema. I de xiquetes i xiquets que malviuen. I no a Gaza i llocs semblants sinó al nostre costat. Segons l’informe Foesa , i sense entrar en detall Espanya es situa en els darrers llocs, només davant de Grècia, Romania i Bulgària! On hem anat a parat amb un creixement del PIB estatal entre els més alts d’Europa. Al País Valencià encara pitjor. Estem més avall encara que la mitjana estatal en els dos paràmetres indicats dalt.
Com ens podem permetre en una regió rica tindre eixos números? Tant de turisme , tant de taulell , de moble, de calcer i exportacions a l’alça ... que donen beneficis.
I les grans multinacionals espanyoles forrant-se amb el treball de tanta gent i no revertint part dels beneficis en la societat ... on estem? Segurament una fiscalitat més justa, entre altres accions , suposaria una bona mesura. n
