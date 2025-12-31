Horóscopo 2026

Querido creyente en lo astral, 2026 es un año en el que nos podemos esperar todo aquello que ya se veía venir desde este 2025 que hoy acabamos. Y es que este año Saturno transitará principalmente por la casa de Acuario, tras un breve paso por la de Piscis a principios de año, marcando un período significativo de consolidación de las tendencias ya marcadas en los últimos meses.

Según los astros, 2026 será un año regido por Saturno que pasará por las doce casas astrológicas, pero sin poder quedarse en ninguna de ellas por los altos precios del alquiler o porque estarán ocupadas por turistas extranjeros que tendrán mucho más dinero que tú. Por supuesto, de comprar esa casa que tanto necesitas ni te lo plantees en este año entrante porque, en lo de poder comprar, mercurio dice que seguirás siendo Virgo.

La polarización política alcanzará su cénit cuando Marte se alinee con X (antes Twitter) sobre todo en febrero, cuando los astros de izquierdas colisionarán en la Casa de Aragón quedando totalmente eclipsados. Algo parecido anuncia el eclipse de agosto sobre la Casa de Andalucía.

En el plano internacional, los astros revelan que Trump pondrá su nombre a un nuevo planeta, antes llamado Tierra o Planeta Azul. Sustituyendo el signo de Cáncer por el de Donald, que mola mucho más.

Y en la Comunitat Valenciana, la Luna de Valencia seguirá eclipsada por el barro de la infrafinanciación y se consolidará un President Sagitario intentando agitarse lo menos posible.

En definitiva, hermano y hermana, ánimo y que tengas un Feliz 2026, seas del signo que seas.