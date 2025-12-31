Opinión
Ponemos las luces largas
Llega a su fin un 2025 donde Vox ha demostrado en Castellón una vez más que es útil allí donde tiene influencia en los gobiernos. Los castellonenses decidieron en junio de 2023 dar un giro de timón a la derecha para poner fin a las políticas del despilfarro que estaban llevando a nuestra ciudad a la ruina.
Desde entonces, hemos trabajado sin descanso para hacer valer todos y cada uno de los votos que habíamos recibido para implantar de verdad unas políticas de sentido común que mejoraran la vida de los ciudadanos.
Desde entonces se han bajado todos los impuestos municipales posibles, generando un ahorro acumulado de 9,5 millones para los ciudadanos. Se ha frenado una zona de bajas emisiones impulsada por PSOE y Compromís que restringía el acceso al centro y penalizaba a familias y trabajadores, sustituyéndola por una alternativa sensata que no prohíbe ni sanciona de forma arbitraria.
Hemos luchado contra la okupación, evitando más de 20 casos en 2025, y se ha impedido la llegada de menas financiados con el dinero de los castellonenses.
También hemos conseguido disminuir los fondos destinados a cooperación internacional a países que están a miles de kilómetros o a chiringuitos catalanistas, y aumentar la inversión directa en mejorar la vida de quienes pagan impuestos aquí.
