El refranero valenciano es muy rico y no hace otra cosa que reflejar lo que la sociedad de cada época vive, dice, comenta. Y debo decirles, y lo haré en valenciano, que hi ha un refrany valencià que diu: Nadal sense torró, Pasqua sense ou. I és veritat: no es pot concebre un Nadal on els torrons no es passegen per les taules ni unes mones de Pasqua sense ous per estavellar al front de les xiques durant el berenar.

El que ha passat és que el torroner amb levita i copa alta, tal com el descriu Bernat i Baldoví, anava pels carrers dels pobles repartint càrrecs i influències i endolçant al personal per motivacions polítiques.

Pero, este no es el auténtico torroner, sino más bien el de más tradicional de Xixona o Alacant, que inundaba las calles de las poblaciones no solo de nuestra geografía comarcal, sino con intrusiones en otras provincias más alejadas como Andalucía, Galicia, las dos Castillas o Cataluña. En otras partes de Europa también los turrones españoles hacen su agosto en diciembre. Y ahora también los maestros turroners de Castellón se suman a estas tradiciones que endulzan las fiestas tras el Adviento y antes de la vuelta al cole tras recoger los regalos de los Reyes Magos.

Y, como era normal en otras épocas, el turrón, nuestro turrón, tenía una peculiaridad, era el torró de carn, el predilecto de los valencianos, el de la blusa negra y el barret de la terra, o también el de fruta. Los compradores envolvían la mercancía en papeles que el torroner ofrecía para degustar tranquilamente la delicia en el hogar.

Hoy, aunque de manera distinta, el turrón en nuestra mesa nos habla de las fiestas navideñas, del invierno y las vacaciones más dulces arropadas por la miel y la almendra, también productos del mismo lugar. Feliz entrada de año.