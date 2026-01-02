El año del ‘basurazo’ de Carrasco

No se dejen embaucar por la excelsa iluminación de Navidad de la plaza Mayor y aledaños, porque es el reflejo del gobierno municipal del postureo que padece Castelló desde julio de 2023. Al frente está Begoña Carrasco, que ha convertido el ayuntamiento en una empresa de saraos para ocultar así los desmanes de su gestión.

No, 2025 no ha sido luminoso, más bien sombrío. Por muchos artificios que maneje la señora alcaldesa, por mucha foto suya al estilo de las revistas de papel cuché, padecemos un gobierno municipal alejado de las necesidades reales de la ciudadanía, como la de la vivienda accesible, que ni está ni se la espera.

presión fiscal

Castelló cierra un 2025 marcado por el incremento de la presión fiscal por el basurazo de Carrasco, que ha provocado que las familias hayan tenido que pagar hasta 200 euros por la recogida de residuos. Hemos visto el caos en la gestión, las colas en los ecoparques, la incapacidad de bonificar este año. Y junto a ello, la acumulación de basuras, suciedad y abandono de los barrios de Castelló. Para Carrasco solo existe el centro, lo que no ha impedido tampoco el cierre de comercios a los que dijo que vino a rescatar.

Castelló es más sombra que luz, porque la alcaldesa ha dado con la puerta en las narices a las entidades sociales, a las que impide acceder a más de dos subvenciones. Castelló es más negacionismo climático, más blanqueo de la violencia machista, más odio… Castelló, en manos de Carrasco, se funde a negro.

Portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló