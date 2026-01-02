El año comienza con ilusión y magia para todos

El inicio de un nuevo año siempre nos invita a renovar ilusiones, a mirar al futuro con esperanza y a recordar aquello que realmente importa. En Almassora, este comienzo de año llega marcado por uno de los momentos más especiales y esperados, especialmente para los más pequeños: el Día de los Reyes Magos.

La cabalgata de Reyes es mucho más que un desfile. Es emoción compartida, es tradición y es encuentro. Es ese instante en el que las calles se llenan de miradas brillantes y sonrisas sinceras. Por eso, este año hemos querido dar un paso más y hacer de esta celebración un espacio donde todos los niños y niñas puedan disfrutar sin barreras ni excepciones.

Por primera vez, Almassora contará con una zona sensorialmente amigable dentro del recorrido de la cabalgata. Un espacio pensado para aquellos menores que necesitan un entorno más tranquilo, sin ruidos intensos, sin luces estridentes y sin estímulos que puedan generarles ansiedad. Una iniciativa que nace del diálogo, de la escucha y del asesoramiento de profesionales, y que refleja una forma de entender las fiestas desde la empatía y la inclusión. Gracias a la neuropsicóloga y especialista en psicología infantojuvenil de Almassora, Nerea López, y al intervencionista familiar Pedro García Aguado por su colaboración.

Pensar en todos

La magia de los Reyes Magos no entiende de diferencias. Todos los niños merecen vivirla con ilusión, serenidad y seguridad. Como alcaldesa, pero sobre todo como ciudadana, tengo claro que un pueblo avanza cuando es capaz de pensar en todos y adaptar sus tradiciones para que nadie se quede al margen.

Esta cabalgata especial se suma a una Navidad que en Almassora se vive intensamente. La Casa de los Reyes Magos, ubicada en el Espai Mercat, sigue abierta para recibir a familias y visitantes. Un lugar lleno de detalles, pensado para soñar, para compartir tiempo en familia y para mantener viva la ilusión de los más pequeños. Invito a todos a visitarla y a dejarse llevar por la magia que desprende cada rincón.

Comenzamos el año reafirmando nuestro compromiso con una Almassora cercana, sensible y abierta. Un municipio que cuida sus tradiciones, pero que también sabe evolucionar para ser más justo, más humano y más inclusivo.

Que este nuevo año nos traiga salud, convivencia y esperanza. Y que la magia de los Reyes Magos llegue a todos los hogares de Almassora, sin excepción.

Felices Reyes y feliz año nuevo.

Alcaldesa de Almassora