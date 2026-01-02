Llorens Poy, cuando la cultura es un compromiso con el tiempo

La cultura no se construye de un día para otro. Es un proceso lento, paciente y profundamente humano, que requiere convicción, diálogo y, sobre todo, compromiso sostenido en el tiempo. Vila-real es hoy un ejemplo de ello gracias a una apuesta clara por preservar y potenciar su patrimonio artístico, y muy especialmente por cuidar el legado de una de sus figuras más relevantes: Vicente Llorens Poy, Hijo Predilecto de la ciudad desde 1999. Hablar de Llorens Poy es hablar de identidad, de sensibilidad y de una obra que trasciende lo individual para convertirse en patrimonio colectivo. Su casa, su taller y su producción artística no son únicamente un conjunto de piezas valiosas; son una auténtica joya cultural que explica una manera de entender el arte y el mundo, profundamente arraigada a Vila-real. Convertir ese legado en un bien accesible para la ciudadanía ha sido, sin duda, una decisión estratégica y valiente.

Pero lo verdaderamente relevante no es solo el resultado, sino el camino recorrido. Los acuerdos para preservar y abrir la casa-museo de Llorens Poy no nacen tras su fallecimiento, en febrero de 2014, sino que comenzaron en vida del artista, desde el respeto mutuo y la visión compartida de que su obra debía tener una proyección pública. En sus últimos años de vida, tuve la oportunidad de conocer no tanto al gran y reconocido artista que era sino a la persona que se escondía detrás. Una persona que dio mucho por su ciudad. Esa voluntad inicial ha encontrado continuidad y coherencia en el tiempo, algo poco frecuente y especialmente valioso en la gestión cultural.

Pilar fundamental

En este proceso ha sido clave el apoyo institucional, enmarcado en una etapa política (la del Govern del Botànic) que entendió la cultura como un pilar fundamental del desarrollo social y, gracias a una subvención de dos millones, nos permitió adquirir el inmueble. Apostar por el patrimonio no como gasto, sino como inversión en memoria, educación y futuro, permitió consolidar proyectos que hoy son una realidad y un motivo de orgullo colectivo.

Igualmente imprescindible ha sido la generosidad y el compromiso de la familia de Vicente Llorens Poy. Gracias a su amabilidad, su disposición constante al diálogo y su sensibilidad hacia el interés general, el legado del artista se ha transformado en un auténtico regalo para la sociedad. No se trata solo de custodiar una herencia, sino de compartirla, de abrirla y de permitir que siga viva en el tiempo. Ese gesto, silencioso pero trascendental, es también cultura.

La casa-museo, las visitas guiadas, la conservación del espacio creativo y la difusión de la obra convierten este proyecto en mucho más que un homenaje. Es una herramienta educativa, un punto de encuentro intergeneracional y un símbolo de cómo una ciudad puede reconocerse en sus creadores. Preservar el patrimonio no es mirar al pasado con nostalgia, sino proyectarlo hacia el futuro con responsabilidad.

En un contexto donde lo inmediato suele imponerse, iniciativas como esta nos recuerdan que la cultura necesita tiempo, constancia y acuerdos duraderos. Vila-real ha demostrado que cuando existe una visión compartida entre instituciones, artistas y familias, el resultado es un legado sólido, accesible y enriquecedor para toda la comunidad.

Cuidar del legado de Llorens Poy, pintor y escultor autor de obras como la estatua del rey Jaime I, el monumento al Labrador o la Capilla Real de San Pascual, es cuidar de Vila-real. Es entender que el verdadero valor de una ciudad no solo está en lo que construye materialmente, sino en aquello que decide preservar, compartir y transmitir. Y en ese compromiso con la cultura, con su joya artística y con su memoria, Vila-real ha marcado un camino que merece ser reconocido y continuado.

Alcalde de Vila-real