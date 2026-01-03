¿2026, peor? Puede

Adiós 2025. Un año como todos los demás en que ha habido de todo y para todos los gustos. Nos hemos reído y hemos llorado. Casi todos habremos perdido un amigo o algún conocido. Todavía sin datos oficiales, se estima que este año en España habrán fallecido en torno a 450.000 personas y nacido unas 320.000 criaturas, que ¡a saber lo que verán, tal como van las cosas en estos tiempos tan acelerados!

Seguramente conocemos alguna pareja que se habrá divorciado. Se me ha ocurrido consultar los datos de divorcios del año 2024: fueron cerca de 90.000, e imagino que este año serán otros tantos. Unas 180.000 personas se habrán sentido frustradas, aliviadas las otras, tocadas y hundidas la mayoría.

En lo social y lo político ha pasado de todo, también: tensiones políticas; eso sí, dentro de un marco macroeconómico bueno según los indicadores; polarización cada vez más extrema, y auge de la ultraderecha.emos tenido un verano extremadamente caluroso, con cientos de miles de hectáreas quemadas… En lo internacional vivimos una pesadilla: un presidente de piel naranja, el hombre más poderoso del globo, insulta a periodistas, bombardea a quien le place y amenaza a todo aquel que le objete algo.

En Oriente Medio hemos sufrido una masacre nunca imaginada; Europa intenta hacer algo en una guerra interminable para una Ucrania sometida por la frialdad soviética de otro totalitario, de otro ególatra que no duda en amenazar con bombardear Europa. Y se habla de guerra mundial.

En España hemos visto, otra vez, la corrupción política: que si Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y un fiscal general sentenciado. Y el PP con el caso Púnica, Gürtel y el mismísimo Montoro, azote de defraudadores. ¡Quién da más!

2025, un año cómo todos, pero peor. Ojalá algunas cosas no empeoren en 2026, y puestos a desear me remitiré a un clásico, Platón, que un día dijo: «Si no deseas mucho, hasta las cosas pequeñas te parecerán grandes». Pues eso. ¡Feliz 2026!

Carles Sans es actor, director y miembro de Tricicle