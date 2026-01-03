Y ahora, ¿qué?

Se entienden las dudas en torno al nuevo año, cómo nos sentará, si tendremos buena suerte o rozaremos la catástrofe, o si será un año como cualquier otro, interesante y a la vez despreciable. Por si sirve de ayuda, Susan Sontag empezó 1951 casándose con Philip Rieff «por miedo a mi tendencia a la autodestrucción», y al cabo tuvo que renunciar la autoría de un libro en su favor para alcanzar un acuerdo de divorcio que le permitiese quedarse con la custodia del hijo que compartían.

Patricia Highsmith inauguró 1946 descorchando una botella de champán a las nueve de la mañana, con su amante Rosalind y Natica. «Natica ha besado a Rosalind y no me ha importado.e hecho dibujos de ellas en la cama.emos salido muy temprano para hacernos tatuajes en Chinatown». Josep Pla resumió el Año nuevo de 1957 con un «Todo el día en la cama. Fatigadísimo. Son tristes estos excesos. En los momentos factibles leo a Montaigne. Paso un mal rato. Qué viejo estoy».

Borges comió en casa de Bioy Casares en Año nuevo de 1953. Casares le contó que acababa de oír que había una revolución en Venezuela contra Pérez Jiménez. Después de comer «nos reunimos alrededor del aparato de radio, avaro de noticias y pródigo de música sentimental. Oímos la noticia de un accidente de un avión, seguido del aviso: “Crocatitas, las Criollitas”». Y dijo Borges: «Qué época esta: la muerte viene entre galletas». En 2007, Chirbes vio «un espectacular reportaje del último concierto de Madonna». Alejandra Pizarnik escribe el 1 de enero de 1961: «Dentro de muy poco me suicidaré. Siento claramente que estoy llegando al final». Exageraba, pero no del todo. Fuera de esto, no hay motivos para no ser optimista. Y al revés.

Juan Tallón es escritor